Lehrer ausgebrannt, Schüler demotiviert

Julian Stratenschulte/dpa Bald drei Schuljahre unter Coronabedingungen. Das hat bei Schülern und Lehrern deutliche Spuren hinterlassen

Es ist nunmehr das dritte Schuljahr unter Coronabedingungen, und viele Lehrer sind überlastet. Das System stecke in einem Teufelskreis fest, erklärte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, am Donnerstag; Lehrermangel führe zu Überlastung, und die führe wiederum zu einem größeren Lehrermangel.

Wie es den Lehrerinnen und Lehrern in ihrem Beruf geht, zeigt das Deutsche Schulbarometer, eine repräsentative Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung, deren Ergebnisse am Donnerstag vorgestellt wurden. Demnach erlebt eine deutliche Mehrheit der Lehrkräfte das Kollegium (92 Prozent) und sich selbst (84 Prozent) als stark oder sehr stark belastet. Für mehr als drei Viertel ist Arbeit am Wochenende die Regel, und für eine Mehrheit ist Erholung in der Freizeit kaum noch möglich.

»Lehrkräfte stehen enorm unter Druck«, sagte Dagmar Wolf, Bereichsleiterin Bildung der Robert-Bosch-Stiftung. Sie müssten die Digitalisierung im Rekordtempo nachholen, Coronarichtlinien überwachen, Lernrückstände aufarbeiten, einen Fachkräftemangel abfedern und momentan auch eine steigende Zahl von geflüchteten ukrainischen Kindern und Jugendlichen in die Schulen integrieren.

Das bleibt nicht ohne Folgen für die Gesundheit: Viele der befragten Lehrer leiden unter körperlicher (62 Prozent) oder mentaler (46 Prozent) Erschöpfung. Knapp jede zweite Lehrkraft ist außerdem von innerer Unruhe und Nackenschmerzen betroffen, ein Drittel leidet unter Schlafstörungen. Mehr als jeder zehnte Lehrer möchte deshalb im kommenden Schuljahr weniger arbeiten.

»Teilzeitarbeit ist für viele Lehrkräfte ihre persönliche Flucht aus der Überlastung«, sagte Finnern. Um aus dem Teufelskreis herauszukommen, müsse die Politik bereit sein, mehr Ressourcen in das System zu stecken. Damit meint Finnern auch mehr Schulsozialarbeiter, schulpsychologische Betreuung und mehr Personal in der Verwaltung. Auf jeden Fall sei es falsch, »eine Entlastung der Lehrkräfte mit Hinweis auf den Lehrkräftemangel zu verweigern«.

Die GEW-Chefin sieht die Bundesländer in der Pflicht. Doch die meisten entzögen sich ihrer gesetzlichen Pflicht, Gefährdungsbeurteilungen an Schulen durchzuführen und daraus entsprechende Maßnahmen abzuleiten.

Die Coronapandemie hat auch bei den Schülern Spuren hinterlassen: Laut Umfrage konnten fast alle Lehrer (95 Prozent) bei ihnen seit Beginn der Pandemie zunehmende Verhaltensauffälligkeiten feststellen. Viele hätten Probleme, sich zu konzentrieren oder zu motivieren. Aber nur an einem Drittel der Haupt-, Real- und Gesamtschulen und an jeder vierten Grundschule würden Sprechstunden von Schulpsychologen angeboten.

Inzwischen schätzen die Lehrer ebenfalls, dass ein größerer Anteil der Schüler Lernrückstände aufweist. Im September 2021 ging man »nur« von einem Drittel der Schüler aus, inzwischen schätzen sie, dass 41 Prozent der Schüler nicht mithalten könnten. Das betrifft vor allem die Schulen, an denen mehr als die Hälfte der Schüler eine andere Muttersprache als Deutsch spricht. Drei Viertel der Lehrer gaben an, dass die Schüler nicht die Unterstützung erhielten, die nötig wäre, um Lernlücken zu schließen.

Finnern sprach sich vor diesem Hintergrund für ein Programm »Aufrichten nach Corona« aus, das sowohl Schülern als auch Lehrern zugute kommen solle. Das Aktionsprogramm der Bundesregierung, »Aufholen nach Corona«, und die entsprechenden Länderprogramme sieht sie dagegen skeptisch. Diese seien unzureichend und nicht sozial ausgewogen.