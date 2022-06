500 Köpfe reformieren ihren Sender

Everett Collection/imago images Leichtes Spiel: Baritonsaxophonist Gerry Mulligan (1960)

Das freie Wiener Radio ­Orange 94,0 hat seit 1. Juni ein neues Programmschema. In einem zweijährigen Prozess wurden die Sendungen im Austausch mit den Machern ausgewertet, »auseinandergenommen« und so wieder zusammengefügt, dass Flächen für Neues frei wurden. »Wir sollten nicht so tun, als ob es noch 1998 wäre«, begründete Programmkoordinator Pawel Kaminski im Gespräch mit der jungen Welt die Reform. »Man muss sich fragen, wozu es heute noch ein freies Radio braucht.« Es sei auch darum gegangen, was der Sender habe und was nicht und wie man Zusammenhänge sichtbar machen und unterstützen könne. Orange 94,0 ist ein Kind der Piratenradiobewegung und seit 1998 auf Sendung. Das werbefreie Programm erreicht im Großraum Wien auf UKW theoretisch 1,7 Millionen Einwohner. Die rund 500 überwiegend ehrenamtlichen Kollegen senden in 25 verschiedenen Sprachen, finanziert durch öffentliche Zuschüsse, Projektarbeit und Spenden (o94.at).

Die Vorschläge für die nächsten sieben Tage: Im »ARD-Radiotatort« gibt es wieder ein Stück von Tom Peuckert, »Freiheit«. Kommissar Christian Wonder ermittelt dieses Mal nach einem Mord im Brandenburger Aussteigermilieu (RBB 2022, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2; Fr., 19 Uhr, RBB Kultur; 19.04 Uhr, WDR 3; Sa., 17.04 Uhr, WDR 5; 19.05 Uhr, SWR 2; So., 18 Uhr, und Mo., 21 Uhr, Bremen 2; So., 14 Uhr, RBB Kultur; 17.04 Uhr, SR 2; 19 Uhr, NDR Kultur). Morgen beginnt Ingeborg Kallweit auf MDR Kultur mit dem ersten von sechs Teilen der Lesung »Das gute Fräulein und das herrschaftliche Haus«. Die Geschichte des isländischen Literaturnobelpreisträgers Halldór Laxness erzählt von einer jungen Frau, die mit nichtehelichem Kind in ihre Heimat im hohen Norden zurückkehrt (NDR 2007, »Lesezeit«, Mi., 9 Uhr und 19 Uhr). In den (ehemals) katholischen Bundesländern haben die Gotteskinder zur Feier des hübschen Brauches, den realpräsenten Erlöser zu verzehren, am Donnerstag arbeitsfrei. Radiokolumnenpraktikant Gustav mit der Hupe empfiehlt für den Nachmittag das Stück »Herr der Lügen« von Thilo Reffert, das 2021 mit dem Deutschen Kinderhörspielpreis ausgezeichnet worden ist (DLF Kultur 2021, »SRW-2-Spielraum«, 14.05 Uhr). Die Alten können am darauffolgenden Tag den 80. Geburtstag von Paul McCartney feiern. Ö 1 bringt das Triplealbum »Wings over America« von der Tournee im Jahr 1976 (»In Concert«, Fr., 14.05 Uhr). Das »Feature: Ein Haus läuft los« berichtet vom ungleichen Kampf der Bewohner eines Berliner Mietshauses gegen einen übergriffigen Investor (Ursendung, Sa., 18.05 Uhr, DLF Kultur). Danach in die Staatsoper Unter den Linden? Im »Radiokonzert« überträgt RBB Kultur live Puccinis »Turandot«, Zubin Mehta wird die Staatskapelle taktieren sowie Elena Pankratova und Graham Clark (Sa., 20 Uhr). Erster Vorschlag zu E. T. A. Hoffmanns 200. Todestag: »Hoffmanniana« nach dem Szenario für einen Film, den Andrej Tarkowski nie realisiert hat (RBB/SWR 2004, So., 18.20 Uhr, SWR 2). In der Sendung »Gerry Mulligan und der Geniestreich des entbehrlichen Klaviers« werden am Sonntag abend seine Aufnahmen mit Chet Baker 1952/53 in Los Angeles gespielt (»Milestones«, 20.55 Uhr, Ö 1). In der »Liederlounge« gratuliert ein Sender, bei dem seine Lieder früher verboten waren, mit dem Feature »Schon so lang« dem Barden Hannes Wader zum 80. (So., 22.04 Uhr, WDR 5). Schließlich E.-T.-A-Hoffmann-Vorschlag Nummer zwei: Die »Klassikerlesung« beginnt MDR Kultur am Montag mit der Erzählung »Die Bergwerke zu Falun«, eingesprochen von Bernhard Minetti (NDR 1961, Mo., 15 Uhr).