»Erlebnisse und Erfahrungen eines DDR-Arztes in Kambodscha nach Pol Pot«. Dr. Dieter Oehmer war einer der Ärzte, den die DDR-Regierung nach dem Scheitern der Roten Khmer ab 1980 nach Kambodscha entsandte, um der Bevölkerung medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Im Vortrag zeigt er Fotodokumente aus seinem Auslandseinsatz. Heute, 15.6., 15 Uhr, Klub »Galletti«, Jüdenstr. 44, Gotha. Veranstalter: RLK Thüringen mit AWO Gotha e. V.

»Was darf ich, was darfst du?« Ratgeber. Ob auf dem Rückweg vom Konzert oder der Demo, was darf die Polizei? Muss ich meine Taschen leeren? Was muss ich erzählen? Es geht um Rechte und Pflichten der Polizei sowie der von polizeilichen Maßnahmen Betroffenen oder solche Maßnahmen beobachtenden Zeugen. Mit Steffen Dittes (MdL Die Linke). Donnerstag, 16.6., 19 Uhr, Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala, Saalstr. 38, Saalfeld. Veranstalter: RLS Thüringen mit Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala

»Cola di Rienzi. Ein Trauerspiel-Fragment von Friedrich Engels«. Szenische Lesung. Der unvollendet gebliebene Engels-Text über Cola di Rienzi wurde von Dr. Dirk Krüger mit Erläuterungen zu Zeit, Leben, Kampf und tragischem Tod dieses politischen und sozialen Botschafters der Frührenaissance – Zeitgenosse Petrarcas, Dantes und Boccaccios – versehen. Samstag, 18.6., 18 Uhr, Theater am Engelsgarten, Engelsstr. 18, Wuppertal. Vorbestellung: rienzi-karten@t-online.de Veranstalter: Förderverein Historisches Zentrum e. V.