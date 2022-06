»Was tun gegen Milliardenaufrüstung und Krieg in Europa?« Vortrag. 100 Milliarden Euro wird die Bundesregierung zusätzlich zum »Verteidigungshaushalt« in die Aufrüstung stecken. Das damit generierte Vernichtungspotential dient dem Ausbau der militärischen Stärke gegenüber China und Russland. Es spricht Lühr Henken vom Bundesausschuss Friedensratschlag. Dienstag, 14.6., 19 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Str. 80, München. Veranstalter: Münchner Friedensbündnis

»Sommerfest der Chansons«. Eröffnung des Musikfestivals Brassens in Basdorf. Von März 1943 bis März 1944 leistete der französische Chansonnier und Poet Georges Brassens (1921–1981) Zwangsarbeit in Basdorf. In dieser Zeit entstanden viele seiner bis heute populären Lieder. Donnerstag, 16.6., 19 Uhr. Eintritt frei. Ort: Eventcafé Petticoat, Fontanestrasse 7, Wandlitz. Reservierung: basdorf@festival-brassens.eu. Veranstalter: Verein Brassens in Basdorf e.V.

»Presse- und Urheberrecht für politisch Aktive«. Ratgeber. Darf ich von der Nazidemo Fotos machen, oder sind das verbotene »Porträtfotos«? Was darf ich öffentlich über die Vermieterfirma schreiben, ohne abgemahnt oder verklagt zu werden? Muss ich mir gefallen lassen, dass die AfD wüste Behauptungen über mich aufstellt? Rechtsanwalt Björn Elberling gibt Tipps. Anmeldung: anmeldung@rosalux-sachsen.de. Donnerstag, 16.6., 10 Uhr. Ort: Kulturbüro Sachsen, Bautzner Straße 45, Dresden. Veranstalter: RLS Sachsen und Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. V.