YAY Images/IMAGO Wenn Plastik tötet

Der Ozean hat recht. Wir Menschen nehmen keine Rücksicht. Wir versauen, was die Natur hervorgebracht hat. Wir benehmen und bedienen uns, als sei alles außer unserem Wohlbefinden egal. Die Berliner Staatsoper Unter den Linden hat das begriffen und lobenswerterweise eine neue Reihe ins Leben gerufen: »Sustainable Listening«. »Nachhaltiges Hören« soll auf die Umweltkatastrophen aufmerksam machen, die der Mensch verschuldet. Und zwar anhand der Verquickung künstlerischer Möglichkeiten mit denen des Vortrags.

Vorigen Donnerstag um 21 Uhr startete also das Projekt mit »Ocean« im Apollosaal der Oper: Aus den Boxen dringt schmatzendes Geplätscher, das eher an eine Badewanne erinnert als an Meeresrauschen. Gebrüder Teichmann heißt das in Klubkulturkreisen ziemlich bekannte Duo, das mit Synthisounds den Abend beherrscht. Außerdem wurde die am Klassizismus orientierte Innenarchitektur des Apollosaals zur »Klimakapsel« umgestaltet: Kaltes blaues Licht und ein Zelt aus weißem Netz hüllen die Besucher auf Sitzsäcken in eine artifizielle Atmosphäre. Bänke bieten dank der Klimaanlage zugige Randplätze.

Die professorale Ozeanexpertin Anja Engel aus Kiel ist darauf vorbereitet, es mit Opernfans, nicht mit Biofreaks zu tun zu haben. Sie verzichtet in ihrem Vortrag auf detaillierte Innenansichten, bietet Zusammenfassungen allgemein bekannter Fakten. Viel zu viel Plastikmüll im Atlantik, dazu die Temperaturerwärmung der Meere – schlimm, aber nichts Neues. Dass eine Garnelenart mit ihren Scheren Lärm erzeugt und so kleine Fische tötet, ist interessant. Welchen Schaden aber die Sonare von U-Booten anrichten, davon erzählt Engel nichts.

Soll kriegswichtiges Gerät etwa nicht kritisiert werden? Man kann sich Aufklärung sparen, wenn sie lediglich der Propaganda des Systems dient. Tatsächlich bietet Engel keine Lösung an, gibt keinen Hinweis darauf, wie man die Vermüllung der Meere stoppen, zumindest reduzieren könnte. Sie fordert kein Verbot von Kreuzfahrten, keine Einschränkung des Schiffsverkehrs. Sie denkt offenbar nicht mal daran, Politik und Wirtschaft Vorschläge zu unterbreiten, will uns lieber ein schlechtes Gewissen machen. Damit macht Engel in etwa den gleichen Fehler wie Greta Thunberg: Vorwürfe ohne Handlungsanweisung führen zu nichts, außer zu verstärktem Konsum von Alkohol. Die Bar im Apollosaal ist geöffnet. Party for Friday am Donnerstag.

Schade außerdem: Es gibt keine Verzahnung des Vortrags mit Kunst. Die Musik, die nach der Rede als Konzert erklingt, ist skandalös schlecht: Auszüge aus Werken von Arvo Pärt, Gloria Coates und Friedrich Smetana werden vermischt, nur die Gassenhauermelodie der »Moldau« von Smetana ist zu erkennen. Sie sticht als Leitmotiv hervor – um in verwursteten, elektronisch überformten Klängen zu versickern.

Weshalb sich die Staatskapelle Berlin für solchen Musiksalat hergibt, liegt auf der Hand: Die fünf Musiker absolvierten wenige Proben, bekamen aber viel Aufmerksamkeit und einen warmen Extraapplaus. Diesen Luxus haben sie, wenn sie im Orchester spielen, nicht. Eine ästhetische Intention ist indes nicht zu erkennen. Die Musikfetzen werden zu Müll und so beliebig, dass auch ein kleines feines Trompetensolo langweilig wirkt. Zu 1,6 Millionen Quadratmetern Müllstrudel im Pazifik nun noch diese musikalische Leiche in Berlin.

Musik ohne Inhalt ist tote Musik. Das kann man aus dieser Veranstaltung lernen. Und dass ein Allerweltsvortrag über Plastikteilchen in der Nahrungskette keine einzige Kreuzfahrt verhindert. Fazit: »Ocean« war zu wenig Kunst. Und viel zu wenig für die Natur.