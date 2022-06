Habeck spuckt große Töne

Michael Gstettenbauer/IMAGO Tanken bleibt teuer: Die Mineralölkonzerne kassieren den Tankrabatt (Tankstelle in Düsseldorf, 8.6.2022)

Der Verdacht hat sich längst bestätigt: Der Tankrabatt kommt bei den Verbrauchern nicht an. Nun hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ein »härteres Durchgreifen« gegen Mineralölkonzerne angekündigt. Der Grünen-Politiker will das Kartellrecht verschärfen und notfalls eine Zerschlagung der Unternehmen ermöglichen. Außerdem sollen »unrechtmäßige« Gewinne leichter abgeschöpft werden können. Das sieht ein Positionspapier seines Ministeriums vor, über das am Sonntag zunächst der Spiegel berichtet hatte.

Zum 1. Juni war die Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate abgesenkt worden. Damit sollte Benzin um etwa 35 Cent billiger werden, Diesel um 17 Cent, um die Autofahrer angesichts der hohen Inflation zu entlasten. Eine Pflicht zur Weitergabe der Steuersenkung an die Verbraucher in Form von niedrigeren Preisen war nicht vorgesehen. Kraftstoff hat sich nach einem Preisrückgang infolge der Steuersenkung wieder deutlich verteuert. Daten des Bundeskartellamts zum Tankrabatt zeigen, dass die Abstände zwischen Rohöl- und Tankstellenpreisen seit Monatsbeginn stark gestiegen sind. Spitzenpolitiker von FDP, CDU, SPD und Linken forderten Habeck auf, gegen die Mineralölkonzerne vorzugehen.

Das Wirtschaftsministerium will nun die Überarbeitung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen auf dieses Jahr vorziehen. Betont wurde aber auch, eine solche Verschärfung des Wettbewerbsrechts könne nicht kurzfristig in der aktuellen Situation wirken. Der Staat solle dadurch aber »zukünftig besser« eingreifen können.

Die Energiepreise sind infolge der Russlandsanktionen gestiegen. Nun werden auch Forderungen laut, in Deutschland Erdgas durch die Frackingtechnologie zu gewinnen. So sollen bis zu 2,3 Billionen Kubikmeter erschließbares Erdgas unter Deutschland im Schiefergestein liegen, sagte Hans-Joachim Kümpel, Expräsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in der Welt am Sonntag. Auf Jahrzehnte hinaus sei die Förderung von 20 Milliarden Kubikmetern pro Jahr möglich.

Beim Fracking wird Gas oder Öl mit Hilfe von Druck und Chemikalien aus Gesteinsschichten herausgeholt, was Gefahren für die Umwelt birgt. Die Verflüssigung des Gases koste nach Angaben von Umweltschützern bis zu 25 Prozent des Energiegehalts des Gases.