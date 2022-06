Stein für Stein

Artokoloro/imago images »Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen«(Albert Camus)

Vor fast genau einem Jahr feierte er noch seinen 90. Geburtstag – coronakonform im Park gegenüber seiner langjährigen Wohnung in der Kölner Südstadt. Viele Freunde waren gekommen aus Literatur- und Politszene. Trotz hohen Alters und angegriffener Gesundheit stand Erasmus Schöfer aufrecht im Kreise der Gratulanten, redete, stellte einzelne Akteure vor, war bester Dinge und geistig auf der Höhe wie eh und je. Auch seinen 91. Geburtstag am 4. Juni 2022 erlebte er noch. Drei Tage später ist er gestorben.

Die deutsche Literatur verliert mit ihm eine Ausnahmeerscheinung, einen der letzten wahrhaft politischen Autoren. Wahrhaft politisch ist ein Autor, eine Autorin, wenn er oder sie nicht nur durch journalistische Einlassungen zu Tagesfragen auf sich aufmerksam macht. Wahrhaft politisch sind Autoren dann, wenn auch ihr literarisches Werk unübersehbar vom Engagement geprägt ist, vom kritischen Zugriff auf die gesellschaftliche Wirklichkeit. Oder, wie im Falle Schöfers, von einer Darstellung der politischen Kämpfe sowie der Konflikte, Widersprüche und Niederlagen, die mit ihnen einhergehen.

Wahrscheinlich gehörte er zu den letzten deutschen Intellektuellen, die aus traditionell marxistischer, dabei gewerkschaftlich grundierter Perspektive ihre Kritik an der kapitalistischen Weltordnung formulierten. Ihm ging es nicht um einzelne minderprivilegierte Gruppen, sondern um die ganze Menschheit, vor allem aber um die Arbeiterschaft. Das kam nicht von ungefähr. Denn Schöfer, geboren 1931 in der Nähe von Berlin, suchte und hielt den Kontakt mit Werktätigen. Schon während des Studiums der Germanistik und Philosophie war er als Praktikant und Arbeiter in Kölner und Berliner Fabriken tätig, also unmittelbar in der Produktion. Fast schon im Widerspruch dazu stand seine Dissertation 1962, er promovierte über »Die Sprache Heideggers« zum Doktor phil. 1970 war er Mitbegründer und erster Sprecher des »Werkkreises Literatur der Arbeitswelt«. Das Anliegen dieser literarischen Initiative bestand darin, Arbeiterinnen und Arbeiter zum Schreiben zu bringen, damit sie ihre alltäglichen Erfahrungen in die Literatur einfließen lassen. Der Gedanke dahinter war, der deutschen Literatur mehr Gegenwärtigkeit, mehr Welthaltigkeit und nicht zuletzt: mehr Materialismus einzuhauchen.

C. Hardt/Future Image/imago images Werk für kommende Generationen: Der Kommunist Erasmus Schöfer (1931–2022)

Der Einsatz für den Sozialismus prägte seine Literatur, seine Hör- und Fernsehspiele. Von diesem Engagement ist auch sein Hauptwerk gekennzeichnet: die 2.000 Seiten umfassende Tetralogie »Die Kinder des Sisyfos« (2001–2008).

Peter Weiss’ »Die Ästhetik des Widerstands« war ein Vorbild für Schöfers Romanzyklus, fast könnte man die »Kinder des Sisyfos« als eine Fortschreibung von dessen Projekt verstehen. So wie Weiss die Niederlage der Linken während des deutschen Faschismus skizziert, beschreibt Schöfer in seinem Œuvre die Phase von den Studentenrevolten 1968 über die Initiativenzeit der 1970er Jahre bis zum Fall der Mauer. Die vier Romane sind kompromisslos in Form und Gestaltung, sie fordern die Leserschaft, sie verlangen Mitdenken und Durchdringung. Wie Weiss lässt Schöfer reale und fiktive Personen miteinander agieren. So hat der Regisseur Peter Stein einen Auftritt, auch der spätere Schauspielstar Bruno Ganz in jungen Jahren. Fiktive Protagonisten sind der Geschichtslehrer Viktor Bliss, seine Frau Lena, eine Kostümbildnerin, die später Schauspielerin wird, der Gewerkschaftler Manfred Anklam und der Journalist Armin Kolenda. Sie alle bewegen sich in den sozialen Kämpfen ihrer Zeit, stehen in wechselnden und widersprüchlichen Beziehungen zueinander. Vieles von dem, was Schöfer berichtet, kennt er aus eigener Anschauung. Themen sind etwa die Arbeit des »Werkkreises Literatur der Arbeitswelt«, die Auseinandersetzungen um das KKW Wyhl und die Startbahn West, aber auch Arbeitskämpfe wie der Streik in den Düsseldorfer Mannesmann-Röhrenwerken oder die legendäre, vielleicht letzte große »Arbeitsschlacht« um das Krupp-Stahlwerk in Duisburg-Rheinhausen. Schöfers Figuren sind Teil dieser Aktivitäten, agieren und agitieren, leben und leiden. Zumeist machen sie Verlusterfahrungen. Viktor Bliss wird erst Opfer des »Radikalenerlasses«, dann eines Unfalls. Anklam, proletarisch-charismatischer Betriebsratsvorsitzender, wird nach einer gewerkschaftlichen Intrige gefeuert. Das Sisyphos-Motiv überschattet die revolutionären Kämpfe: Auch die Protagonisten Schöfers rollen unermüdlich ihre Steine zu Berge, doch wann immer etwas Hoffnung aufzublinken scheint, entgleitet ihnen der Fels.

Schöfers Roman-Tetralogie ist ein großes, ein bleibendes Werk. Es ist nicht wegzudiskutieren. Es ist nicht wegzudenken. Gerade für Generationen, in deren Sozialisation Widerstandserfahrungen nicht mehr automatisch eingesenkt sind, können diese vier Romane Zeitgeschichte erfahrbar machen. Das ist sein literarisches Vermächtnis.