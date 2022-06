Grimassen einer Zeit

Rolf Dietrich Brecher/commons.wikimedia.org/wiki/File:Marionette_v._George_Grosz_(46557468631).jpg?uselang=de/creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de Fratze der Reaktion: Marionette von George Grosz

Wir schreiben das Jahr 1922. Der ehemalige Finanzminister Matthias Erzberger sowie der amtierende Außenminister Walther Rathenau, beides bürgerliche Politiker, werden von Mitgliedern einer rechten Geheimorganisation ermordet; ein weiterer Anschlag auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Philipp Scheidemann (SPD) scheitert nur knapp. Die Linksparteien KPD und USPD bekämpfen einander und werden beide von der anarchistischen Bewegung bekämpft. Die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gegründete Weimarer Republik befindet sich in einer existentiellen Krise. Die konservative Rechte versucht, sie autoritär zu bewältigen. Polizei und Militär gehen bewaffnet gegen streikende Arbeiterinnen und Arbeiter vor. Der rechtsgerichtete Autor Oswald Spengler (»Der Untergang des Abendlandes«) arbeitet an einem Konzept zur »Gleichschaltung« der bürgerlichen Presse …

Währenddessen gerät die Büroangestellte Emma Hierer in einen schwer durchschaubaren Strudel von Ereignissen. Ihr langjähriger Freund Max Schmidtill, SPD-Mitglied und mittlerweile in (noch) fragwürdigere Gesellschaft geraten, wird ermordet. Die Rechte versucht, die Verantwortung für seinen Tod den Anarchisten zuzuschieben. Was aber kaum jemand weiß – Emma ist die Tochter des bekannten Anarchosyndikalisten Fritz Oerter, der den bürgerlichen Staatsapparat durch eine von den Gewerkschaften getragene freie Gesellschaft der Arbeiterinnen und Arbeiter ersetzen will.

Leonhard F. Seidls Buch »Vom Untergang!« wird als »Kriminalroman« beworben. Tatsächlich liefert der Autor in erster Linie ein bedrückendes, genau recherchiertes Sittengemälde der frühen Weimarer Republik. Bekanntlich handelte es sich bei dieser um eine Übergangszeit, die noch maßgeblich durch Rudimente des stockreaktionären wilhelminischen Regimes geprägt war, in der sich aber schon erste Anzeichen des kommenden Faschismus manifestierten. Zahlreiche eingestreute Episoden – geschildert wird beispielsweise ein psychisch angeknackster Staatsanwalt, der sein eigenes Kind ermordet – zeichnen die Grimassen dieser Zeit.

Der Autor hat umfänglich recherchiert, sein Werk beruht auf historischen Fakten, nicht nur hinsichtlich prominenter Persönlichkeiten wie dem für den italienischen Faschismus empfänglichen Sprengler; auch der geschilderte Streik der Beschäftigten einer Glashütte im fränkischen Fürth sowie der Mord am SPD-Mitglied Max Schmidtill waren Realität. Im Buch werden deshalb zahlreiche zeitgenössische Quellen wiedergegeben: bürgerliche Lokalblätter, linke Zeitschriften, Sitzungsprotokolle des Reichstages sowie Briefe und Texte Spenglers. Auf die wenigen fiktionalen Abweichungen weist der Autor dankenswerterweise selbst hin. Ungeschminkt ist auch die Darstellung von Arbeitskämpfen und der Gewalt, mit der gegen sie vorgegangen wird.

Seidl verdeutlicht eine alte Erfahrung: In existentiellen Krisensituationen greift die bürgerliche Gesellschaft stets zu offener Repression. Gegen die ist Widerstand angesagt. Der Titel ist bewusst gewählt. Seidl lässt die Romanhandlung mit Hitlers Bürgerbräukellerputsch des Jahres 1923 enden. Seidl hat ein so erfrischend ungewöhnliches wie gelungenes Stück Literatur vorgelegt, das uneingeschränkt zur Lektüre empfohlen werden kann.