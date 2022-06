Input für das Gremium

Jens Kalaene/dpa Aktivisten fordern von Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) die Umsetzung des Wählervotums (Berlin, 11.5.2022)

Die »Aktuelle Lage des Wohnungswesens in Berlin« war Thema einer öffentlichen Anhörung, zu der die Expertenkommission für die Umsetzung des Volksentscheids »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« (DWE) am Donnerstag ins Haus »Ungarn« nahe dem Alexanderplatz geladen hatte. Die Anhörung von externen Fachleuten war die erste inhaltliche Sitzung des vor allem aus Juristen bestehenden Gremiums, das vom SPD-Grüne-Linke-Senat eingesetzt worden war, um die Machbarkeit einer Enteignung der großen Wohnungskonzerne zu prüfen. Linke Kritiker sehen in der Kommission unter Leitung der als Gegnerin von Vergesellschaftungen geltenden Sozialdemokratin Herta Däubler-Gmelin allerdings den Versuch, die Umsetzung der von 65,4 Prozent der abstimmenden Berlinerinnen und Berliner geforderten Enteignung großer Immobilienkonzerne wie Vonovia auf die lange Bank zu schieben.

»Berlin ist Meister aller Klassen, was Mietsteigerungen betrifft«, erklärte der Stadtsoziologe Andrej Holm. Fast die Hälfte aller Berliner Haushalte müsse derzeit mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Warmmiete ausgeben. Die 30-Prozentmarke hatte zuvor Dirk Böttcher von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen als ein Ziel mietenpolitischer Maßnahmen des Landes benannt. Schon beim – inzwischen gerichtlich gekippten – Berliner Mietendeckel habe sich gezeigt, dass private Unternehmen auf staatliche Regularien mit einer deutlichen Reduktion des Angebots reagieren, führte Holm aus. Dagegen gelte es, die öffentlichen Wohnungsunternehmen nachhaltig zu stärken. Nicht nur Neubau – der in Berlin nicht zu weniger Mietsteigerung geführt habe – sei ein Weg dahin. »Ankauf und Überführung großer Bestände in öffentliches Eigentum sind Perspektiven, die aus dieser Sicht sehr wohl Sinn machen«, so das Fazit des Soziologen.

In diese Richtung argumentierte auch Rouzbeh Taheri, Sprecher der Kampagne DWE. Der Zweck der Initiative ließe sich leicht erklären, so Taheri. »Wir wollen Wohnungen in großen Umfang vergesellschaften, um die soziale Wohnraumversorgung in Berlin zu gewährleisten.« Aufgrund des starken Mietanstiegs habe sich ab 2010 eine neue Mieterbewegung in Berlin gebildet, die zwar durch Druck von unten, Presseberichte, Vermittlung der Politik und direkte Ansprache einige Erfolge bei kleinen und mittleren Vermietern erzielen konnte. Doch mit den großen Wohnungsunternehmen sei es zu keinerlei Gesprächen gekommen, während diese zahlreiche Lobbytermine bei der Bundesregierung wahrnehmen konnten, so Taheri. Die hochspekulativ agierenden Wohnungskonzerne betrachteten Immobilien nicht als Gebrauchsgüter, sondern Anlageobjekte und seien auf stetig steigende Mieteinnahmen und eine Steigerung des Immobilienwertes angewiesen.

Eine Folge dieser allein auf die Aktionäre ausgerichtete Geschäftsstrategie für die Mieter bestehe in einer systematischen Vernachlässigung des Wohnungsbestandes. Zahlreiche Pressemeldungen über Heizungsprobleme und Fahrstuhlausfälle in den Objekten der Wohnkonzerne zeigten dies. Primäres Ziel von DWE sei es, die Macht der großen Wohnungsunternehmen, die Regulierungen durch die Landes- und Bundespolitik verhindere, zu durchbrechen. »Es geht darum, ob diese Stadt durch Konzerne geprägt wird, die sich der Gewinnerwartung ihrer Aktionäre verpflichtet fühlen, oder wir unsere Stadt demokratisch gestalten können«, so Taheri. Im Enteignungsartikel 15 des Grundgesetzes sei das geeignete Instrument dafür gefunden worden. Im Anschluss an Taheris Vortrag überreichten Mieterinnen und Mieter aus verschiedenen Stadtbezirken den Mitgliedern der Kommission als Diskussionsgrundlage Vorabexemplare des im Sommer erscheinenden Buches »Wie Vergesellschaftung gelingt – zum Stand der Debatte«.

Dass die Anhörung öffentlich war und im Livestream übertragen wurde, entsprach dem Einsetzungsbeschluss durch den Senat. Dagegen hatte Däubler-Gmelin der Kommission bei ihrer ersten Sitzung eine Geschäftsordnung vorgelegt, laut der die Zusammenkünfte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollten. Dies hatte zu heftiger Kritik nicht nur von DWE, sondern auch von der Partei Die Linke und ihrer Justizsenatorin Lena Kreck sowie aus Teilen von Bündnis 90/Die Grünen geführt. Ob nun auch die weiteren Sitzungen öffentlich sein werden, wird sich am Freitag zeigen, wenn die Kommission ihre Geschäftsordnung beschließt.