Woidke fordert Garantien für Schwedt

Patrick Pleul/dpa Seit 1964 ist die Raffinerie in Schwedt in Betrieb. Das soll so bleiben (Dietmar Woidke (2.v.r.) am Donnerstag bei der PCK-Raffinerie)

Bei einem Besuch der Schwedter PCK-Raffinerie in der brandenburgischen Uckermark hat sich die Landesregierung erneut vom Embargo für Pipelineöl aus Russland distanziert. Er erwarte von der Bundesregierung »eine Garantie«, dass es »keine Versorgungsengpässe, keine Versorgungsunsicherheiten«, weder für Brandenburg noch »für die anderen Länder in Deutschland« gibt, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach einem Treffen mit Geschäftsführung und Betriebsrat am Donnerstag. Auch für die 1.200 Beschäftigten müsse es eine Garantie geben. Und die steigenden Preise als Folge des Embargos müssten von der Bundesregierung abgefedert werden. Sollte das nicht erfüllt werden können, müsse »darüber nachgedacht werden, ob dieses Embargo wirklich Sinn macht«, so Woidke.

Das Ölembargo der EU nimmt Pipelines aus. Die Bundesregierung und Polen hatten sich darüber hinaus aber freiwillig verpflichtet, im kommenden Jahr auch kein Pipelineöl aus Russland mehr einzuführen. Die Raffinerie in Schwedt wird über die Druschba-Leitung mit russischem Rohöl beliefert und versorgt große Teile Ostdeutschlands und Nordpolens mit Benzin.

Bereits zuvor hatte Woidke einen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) unterstützt, in dem die brandenburgischen Minister Jörg Steinbach und Katrin Lange (beide SPD) vor einer »gesellschaftlichen Destabilisierung« warnen, sollte es dem Bund nicht gelingen, die Raffinerie zu retten. Der Brief, der am Mittwoch bekannt wurde, betont: Der Importstopp für russisches Öl sei eine alleinige Entscheidung der Bundesregierung. Und damit stehe sie »auch in der Verantwortung für alle Folgen dieser Entscheidung«. Das Schreiben war eine Reaktion auf die erste Sitzung der Bund-Länder-Gruppe zur Zukunft des Standorts Schwedt am 30. Mai, die vom Parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Michael Kellner (Grüne) geleitet wird. Der hatte klargemacht, dass es für Schwedt keine Ausnahme vom Embargo geben wird. Die Betriebsratsvorsitzende Simona Schadow sagte am Donnerstag, die Belegschaft sei aufgewühlt und stellenweise deprimiert.