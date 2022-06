Nachschlag: Panzer kreuzt Kultur

imago images/Ronald Grant Wollen die Suppe nicht auslöffeln: Matrosen auf dem Panzerkreuzer Potemkin im Hafen Odessas kurz vor der Meuterei (Odessa, 1925)

Odessa – Hafenstadt und kulturelle Perle am Schwarzen Meer – in Gefahr? »Dieser Krieg ist ein Krieg gegen die Kultur der Demokratie« tönt die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) mit weit aufgerissenen Augen am Dienstag im Morgenmagazin der ARD live aus Odessa. Der ukrainische Kulturminister hatte sie eingeladen.

Nicht nur Bandera-Bildnisse, nein, auch orthodoxe Kirchen sind gefährdet. Und es droht Rettung: Panzerkreuzer Potemkin, ääh Roth, läuft in den Hafen ein, um der Kulturmeuterei Einhalt zu gebieten. Und gründet ein Netzwerk. Das Netzwerk Kulturgutschutz soll durch eine Kooperation der Museen – ja, was eigentlich? fragt der Moderator folgerichtig. Panzerkreuzer Roth gerät ins Straucheln. Odessa solle mit Hilfe eines Notfallmechanismus zur Welterbestadt nominiert werden. Internationale Titel brächten die »internationale Gemeinschaft« in ein Gefühl der Verantwortung. Das sei die Kunst und Kultur, die uns allen gehört. Ach so. Ob Sergej Eisenstein Roths Suppe gelöffelt hätte? (ae)