Neue Realität

RIA Novosti /Sputnik Berdyansk Ukraine/SNA/IMAGO Am Rathaus von Berdjansk wehen jetzt die Flagge Russlands und jene zum Tag des Sieges (1.6.2022)

Eine Überraschung war es eigentlich nicht mehr, was am Dienstag die Moskauer Tageszeitung Iswestija schrieb: Russland werde bei eventuellen künftigen Friedensverhandlungen mit Kiew weder über die Zukunft von Krim und Donbass, noch über die des seit Kriegsbeginn besetzten Küstenstreifens in den Regionen Cherson und Saporischschja verhandeln. Die gleichzeitigen Schuldzuweisungen, dass Kiew selbst die Gespräche Ende März abgebrochen habe, brauchen hier nicht näher zu interessieren. Tatsache ist, dass die russische Seite seitdem konsequent Tatsachen schafft.

So wurde an diesem Wochenende angekündigt, dass in den Bezirken Cherson und Saporischschja alle Betriebe der ukrainischen Oligarchen Rinat Achmetow, Igor Kolomojskij und Wiktor Pintschuk »nationalisiert« würden. Ähnliches hatte Ende Mai die »Volksrepublik Donezk« auch schon für die Vermögenswerte von Achmetow im gerade eroberten Mariupol erklärt und gleich begonnen, vorhandene Stahlvorräte aus dessen Walzwerk »Iljitsch« per Schiff aus dem frisch entminten Hafen von Mariupol in Richtung Russland abzutransportieren. Ähnliches wurde von ukrainischer Seite auch über vorhandene Getreidevorräte im Hafen von Berdjansk berichtet, deren Transport der Staatschef Wladimir Putin allerdings am Wochenende in einem TV-Interview »anbot«, sie könnten gern über Belarus mit der Bahn – und unter offenkundiger Umgehung bestehender westlicher Sanktionen – exportiert werden, wenn dem Westen so an ihnen gelegen sei.

Mit den »Nationalisierungen« in Cherson und Saporischschja stellt sich aber noch eine ganz andere Frage: Zu wessen Gunsten sie eigentlich stattgefunden haben. Denn offiziell ist der Status dieser Region ja noch weniger geklärt als der von Mariupol. Das heißt, Russland agiert hier bereits so, als wäre die künftige Zugehörigkeit der Regionen schon geklärt. Ähnliches verraten Äußerungen, die der russische Vizeregierungschef Marat Chusnullin vor einigen Tagen bei einem Besuch des ebenfalls bereits in den ersten Kriegstagen besetzten AKW Saporischschja von sich gegeben hat: Die Anlage könne gern weiter Strom an die Ukraine liefern, aber nur gegen Bezahlung. Ansonsten werde die dort erzeugte Energie in das russische Stromsystem eingespeist.

Bei soviel Entschlossenheit, den Zugriff auf die wirtschaftlichen Ressourcen der besetzten Gebiete nicht wieder zu lockern, bleibt allerdings die Frage, was die Bevölkerung dazu sagt? Und soll man sie überhaupt fragen? Dazu scheint die Diskussion in Moskau noch nicht abgeschlossen zu sein, so dass es hier einen gewissen Wildwuchs an Stellungnahmen gibt. Einstweilen kommen sie von Leuten aus der zweiten Reihe, vor allem von Abgeordneten beider Parlamentskammern. Gesichert scheint in erster Linie die Annahme, dass Russland noch einige Zeit ins Land gehen lassen will, bevor es hier Entscheidungen formalisiert. Forderungen nach Referenden schon in allernächster Zeit, wie sie vor allem von der Verwaltung der Krim kamen, wischte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, zuletzt mit der Bemerkung vom Tisch, die Bevölkerung »werde Gelegenheit bekommen«, »ihre Zukunftsvorstellungen zu äußern«. Wann, ließ er offen.

Dabei sind Zustimmungsraten zu einer Vereinigung mit Russland wie auf der Krim 2014 in den eroberten Küstengebieten eher nicht zu erwarten. Vorläufige Erhebungen – von denen man nicht weiß, wie zuverlässig sie sind – sprechen von 60 bis 70 Prozent Zustimmung zu den »neuen politischen Realitäten«, verbunden mit der Einschätzung, das »reiche«.

Darauf, dass die Menschen die neuen Realitäten im Laufe der Zeit schon anerkennen würden, scheint Russland zu setzen, indem es die Löhne und Gehälter in Rubel zahlt und seine Fernsehsender senden lässt. Umgekehrt ist es wohl so, dass die Ukraine diese schleichende Akzeptanz der neuen Verhältnisse fürchtet. So berichtete das Kiewer Innenministerium, dass schon mehrere hundert städtische Polizisten in russischen Dienst übergetreten seien, und zwar, wie es ausdrücklich hieß, »auch Teilnehmer an der Antiterroroperation« – also dem Krieg der ukrainischen Regierung gegen den Donbass. In diesem Sinne hat die Kiewer Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk vor einigen Tagen die ehemaligen Staatsbediensteten wie Lehrer eindringlich davor gewarnt, mit dem neuen Schuljahr ab September ebenfalls in russische Dienste zu treten. Statt dessen, so ihre Aufforderung, sollten die Lehrkräfte die Region lieber verlassen und ins ukrainisch kontrollierte Gebiet übersiedeln. Ansonsten drohten ihnen Ermittlungen und harte Strafen: ab zehn Jahre Haft für »Kollaboration« und »keine Schonung« bei einer ukrainischen Rückeroberung der Regionen.

Die ukrainische Polizei läuft sich nach Angaben ihrer Führung schon warm für die neuen Aufgaben. Es seien schon jetzt 540 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der »Feindbegünstigung« in den besetzten Gebieten anhängig, und »eine große Arbeit stehe noch bevor«. Mit anderen Worten: Kiew dementiert hier sein eigenes Narrativ, wonach die Bevölkerung der »zeitweilig okkupierten Gebiete« wie ein Mann hinter der Ukraine stehe. So bequem ist es offenkundig nicht. Aber auch Russland muss noch Überzeugungsarbeit leisten.