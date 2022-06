Nachschlag: Bahn außer Kontrolle

Thilo Schmuelgen/REUTERS Seit Jahrzehnten herrscht bei der Bahn ein Zustand der »inneren Verrottung«

Wolfram Eilenberger geht in seinen Kolumnen »Live aus dem Elfenbeinturm« (Tagesspiegel) und »Kabinenpredigt« (Die Zeit) den Fragen des Sports auf den Grund. Doch die Anreise zum Auswärtsspiel wird beschwerlich: Eilenberger ist in den letzten vier Wochen rund 30mal mit der Bahn gefahren. Kein Anschluss wurde erreicht, kein Zug kam pünktlich oder sei voll funktionsfähig gewesen. Die Bahn ist ein Unternehmen, »das die Kontrolle über seinen Auftrag vollkommen verloren hat«, mit einem Personal »zwischen Apathie und Scham«. Das Management erlaube sich geradezu betrügerische Praktiken. Jede Kritik am Konzern werde weggedrückt. Seit Jahrzehnten herrsche ein Zustand der »inneren Verrottung«. Das Verkehrsmittel sei nicht nur nicht mehr zuverlässig, es sei auch nicht mehr sicher. Ändern werde sich daran auf absehbare Zeit jedoch nichts. Die Modernisierung des maroden Streckennetzes werde noch etwa 15 Jahre beanspruchen. Der Generation Eilenberger bleibt nur ein bisschen »hupen im Stau«. (sz)