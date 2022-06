Göttliche Sonderrolle

Teresa Dapp/dpa Glaubensrichtung auf Abwegen: Kein Tarifvertrag, kein Betriebsverfassungsgesetz (Hannover, 9.7.2012)

Es ist gewissermaßen ein Gebot: Erwerbstätige in Kirchen oder kirchlichen Einrichtungen ackern ohne tarifvertragliche Standards. Bei der Caritas etwa, dem katholischen Wohlfahrtsverband mit knapp 700.000 Beschäftigten bundesweit. Und das soll der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) zufolge auch künftig so bleiben. »Dritter Weg« heißt das im Kirchenarbeitsrecht. Kein Wunder: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Kirchengewerkschaft sprachen der DBK in der vergangenen Woche einen »echten Reformwillen« ab.

Die »Bischöfliche Arbeitsgruppe Arbeitsrecht« unter Vorsitz des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki hatte am Montag voriger Woche einen modifizierten Entwurf der »Grundordnung des Kirchlichen Dienstes« präsentiert, der jW vorliegt. Es regelt das Verhältnis zwischen Dienstnehmern und Dienstgebern, wie »Arbeitnehmer« und »Arbeitgeber« in der kirchlichen Arbeitswelt genannt werden. Zoff im Betrieb soll »durch Verhandlung und wechselseitiges Nachgeben gelöst werden«, heißt es in Artikel 8 in der Grundordnung unter der Zwischenüberschrift »Beteiligung der Mitarbeitenden an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen«. Viel gestalten können Kirchenarbeiter indes nicht, denn: Streiks und weitere Arbeitskampfmaßnahmen widersprechen »dem Leitbild der christlichen Dienstgemeinschaft« und »scheiden daher aus«.

Nur konsequent ist dann auch das: »Kirchliche Dienstgeber schließen keine Tarifverträge mit tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) ab.« Lohnabhängige in konfessionellen Einrichtungen können sich deshalb nicht auf das Betriebsverfassungsgesetz berufen, Arbeitsgerichte als Instanzen fallen weg. Eventuelle Rechtsverstöße werden kirchenintern in »arbeitsrechtlichen Kommissionen« der Diözesen verhandelt.

Gegen diesen Status quo opponiert die Kirchengewerkschaft. Der Bundesvorstand habe mit Erschrecken zur Kenntnis genommen, dass die katholische Kirche am »dritten Weg« festhalten wolle, teilte Gewerkschaftssekretär Hubert Baalmann am vergangenen Donnerstag gegenüber jW mit. Mehr noch, es sei »Sünde« von Nächstenliebe zu sprechen, aber »lohnabhängig beschäftigten Kolleginnen und Kollegen« Tarifverträge weiterhin verweigern zu wollen.

Das sieht Sylvia Bühler ähnlich. Der Grundordnungsentwurf bleibe weit hinter dem zurück, was dringend erforderlich wäre, um Kirchenmitarbeitern »endlich umfassende Rechte einzuräumen«, erklärte das Mitglied im Verdi-Bundesvorstand am Montag vor einer Woche. Zumal sich die Tätigkeiten bei der katholischen Kirche nicht von der Arbeit bei staatlichen Trägern oder weltlichen Wohlfahrtsverbänden unterscheide. »Die Sonderrechte, die der Staat den kirchlichen Arbeitgebern zubilligt, gehören abgeschafft«, so Bühler weiter.

Aber exakt jene führen die Kirchen an, leiten daraus ein Selbstbestimmungsrecht ab. Im Grundgesetzartikel 140, der wiederum aus der Weimarer Verfassung von 1919 übernommen wurde, steht: Jeder Religionsgesellschaft werde zugestanden, »ihre Angelegenheiten« selbständig zu ordnen und zu verwalten – »innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes«. Also, von einem uneingeschränkten »Selbstbestimmungsrecht« ist keine Rede, wie Kirchenkritiker der Initiative »Gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz« unlängst betont haben.

Dennoch, der Einfluss ist mittels des »dritten Wegs« groß. Die Caritas konnte im Herbst 2021 den Abschluss eines flächendeckenden Tarifvertrags für die Altenpflege blockieren. Bühler: Damit habe sich das Kirchenunternehmen »zum Steigbügelhalter kommerzieller Konzerne gemacht, deren Geschäftsmodell auf Niedriglöhnen und schlechten Arbeitsbedingungen basiert«.

Nicht von ungefähr forderte der DGB auf seinem Kongress Mitte Mai, das Zustimmungsverweigerungsrecht der Kirchen zu einem bloßen besonderen Anhörungsrecht abzuändern. »So kann bei der Erweiterung der Anwendbarkeit von Tarifverträgen einer Blockade auf seiten der kirchlichen Arbeitgeber*innen entgegengewirkt werden«, heißt es in einem Beschluss des Dachverbands.

Eine konkrete Initiative dazu ist bislang nicht in Sicht. Auch wenn die Ampelkoalition in ihrem Vertragswerk eine Überprüfung des kirchlichen Sonderrechts in der Arbeitswelt angekündigt hat. Bis dahin bleibt die nüchterne Erkenntnis der Verdi-Frau Bühler: »Wir schreiben das Jahr 2022, und die Kirchenspitze will fundamentale Rechte der Beschäftigten offenbar noch immer nicht respektieren.«