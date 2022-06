Böen von rechts

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Für Reaktionäre ein Ärgernis: Windpark in Thüringen (Wipperdorf, 17.4.2020)

Einen »Stabilitätspakt« nannte Bodo Ramelow (Die Linke) die Absprachen mit der CDU, die ihm im März 2020 die Wiederwahl zum thüringischen Ministerpräsidenten sicherten. Zwei Jahre und drei Monate später scheint es mit der Stabilität im Freistaat vorbei zu sein. Denn der bundesweit als besonders weit rechts stehend geltende Landesverband der CDU setzt sein Erpresserpotential für die Drohung ein, erneut eine Regierungskrise in Erfurt auszulösen. Um die »rot-rot-grüne« Minderheitskoalition unter Druck zu setzen und zugleich den Ausbau der Windkraftanlagen in Thüringen zu behindern, droht die CDU ein ähnliches Szenario an, wie bereits im Februar 2020: Damals votierten bei der Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten CDU und FDP gemeinsam mit der in Thüringen offen völkischen Rechtsaußenpartei AfD. Der bundesweite Aufschrei war groß, Kemmerich musste nach nur einem Tag im Amt seinen Rücktritt ankündigen.

Jetzt schließt die CDU es nicht aus, sich bei einem Gesetzesvorschlag zur Windkraft nicht nur von der FDP, sondern auch von der AfD unterstützen zu lassen – letztere hat ihre Unterstützung für den Antrag bereits signalisiert. In diesem geht es um die Erhöhung des Mindestabstands, den Windräder von Wohnbebauung haben müssen. »Die CDU will mit FDP und AfD den Ausbau der Windkraft in Thüringen zum Erliegen bringen«, erläuterte der Umweltexperte Lorenz Gösta Beutin vom Bundesvorstand der Partei Die Linke am Montag gegenüber junge Welt den Hintergrund des Antrags. Nachdem die »rechte Blockademehrheit« bereits das Bauverbot für Windräder im Wald durchgesetzt habe, sei der aktuelle Antrag aus deren Sicht »nur konsequent«.

Um eine Regierungskrise noch abzuwenden, hat Ministerpräsident Ramelow am Montag der CDU Gespräche angeboten. Als Basis könne der entstehende Koalitionsvertrag von CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen zum Thema regenerative Energie dienen. »Da wird ein guter Weg beschrieben, und er bildet aktuell auch die Zwänge mit ab, die durch die Erpressbarkeit bei Energie durch Russland entstanden sind«, so Ramelow. Zuvor hatte bereits Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnis 90/Die Grünen) der CDU-Fraktion einen »Windfrieden« angeboten. Wenn die CDU ihren Gesetzentwurf zum Mindestabstand von Windrädern auf Eis lege, könne diskutiert werden.

Seine Partei sei seit Monaten gesprächsbereit, behauptete CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Montag im MDR. Er wünsche sich eine »bürgerfreundliche Lösung« für den Ausbau der Windkraftanlagen mit klaren Abständen – und werde deswegen am Dienstag mit Siegesmund sprechen. Er erwarte jedoch, dass »Rot-Rot-Grün« dieselbe Kompromissbereitschaft zeige wie die CDU. Zudem sollten Grüne und SPD ihre »Berliner Leute zurückpfeifen«. Voigt spielte damit auf Kritik aus den Reihen der Ampelkoalitionäre an. Dort war vor einem »Tabubruch« gewarnt und ein Machtwort von CDU-Chef Friedrich Merz gefordert worden.

Linke-Politiker Beutin verwies auf den umweltpolitischen Hintergrund der Vorgänge in Erfurt. »Angesichts des Krieges in der Ukraine wäre der massive Ausbau der erneuerbaren Energien der richtige Weg – anstelle neuer Investitionen in fossile Infrastruktur, wie sie auch die Ampel im Bund vorantreibt.« Der »Windfrieden« sei jetzt der Versuch, »das Schlimmste zu verhindern und wenigstens ein Mindestmaß an Energiewende zu ermöglichen«. Das Grundproblem aber bleibe: »eine rechte Blockademehrheit aus CDU, FDP, AfD, die alle Impulse für eine progressive Politik in Thüringen ausbremst und beim Klimaschutz das Rollback will und sich dafür Hilfe von Rechtsaußen holt«.