Anno … 24. Woche

1782, 13. Juni: Im schweizerischen Glarus wird die Dienstmagd Anna Göldi als eine der letzten Frauen in Europa wegen »Hexerei« angeklagt und schuldig gesprochen. Das Urteil, Tod durch das Schwert, wird sofort vollstreckt. Trotz Pressezensur sorgt der Hexenprozess für Empörung, der deutsche Gelehrte August Ludwig von Schlözer bezeichnet ihn als »Justizmord«.

1907, 15. Juni–18. Oktober: In der niederländischen Hauptstadt Den Haag tagt die zweite Haager Friedenskonferenz. Sie soll im Anschluss an die erste, die 1899 stattfand, die Vertreter verschiedener Regierungen zusammenbringen, um Mittel für einen dauerhaften Frieden zu suchen. Das Ergebnis ist aus Sicht der internationalen Friedensbewegung enttäuschend. Abrüstungsfragen waren auf Drängen des Deutschen Reichs und Österreich-Ungarns bereits im Vorfeld ausgeklammert worden. Auch die Umwandlung des 1899 eingerichteten Schiedsgerichtshof in einen ständig tagenden internationalen Gerichtshof mit obligatorischen Beschlüssen scheitert. Einzig die Haager Landkriegsordnung wird weiterentwickelt – allerdings im Sinne einer »Vermenschlichung« des Krieges. Die Friedenskämpferin Bertha von Suttner spricht in ihrem Fazit daher abfällig von einer »Kriegsgebrauchskonferenz«.

1917, 16. Juni: In Petrograd findet der Erste Allrussische Kongress der Arbeiter- und Soldatensowjets statt. Lenin erläutert vor den Delegierten das Programm für den Sieg der Revolution und erklärt die Bereitschaft der Bolschewiki, die Verantwortung für die Geschicke des Landes zu übernehmen. Die aus Sozialrevolutionären und Menschewisten bestehende Mehrheit lehnt das ab.

1952, 16. Juni: In Freiburg demonstrieren mehr als 1.000 Studenten gegen die Wiederaufführung des Films »Hanna Amon« des Regisseurs Veit Harlan, der unter den Nazis die Propagandafilme »Jüd Süß« und »Kolberg« gedreht hatte. Sie fordern eine gesellschaftliche Debatte über den Holocaust und »Friede mit Israel«. Als die Demonstration eines der beiden Kinos erreicht, in dem der Film gezeigt werden soll, wird sie mit Pfiffen und Gejohle von einer Menge von 4.000 Harlan-Verteidigern empfangen. Der Zug wird im Anschluss von Jugendlichen angegriffen, der Lautsprecherwagen mit Steinen beworfen und Transparente weggerissen.