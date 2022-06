Im Bällebad

Gianmarco Bresadola Was soll hier erzählt werden?

Wenn der Dramaturg Christian Tschirner Stücke schreibt, also als Dramatiker auftritt, nennt er sich Soeren Voima. Das Pseudonym mag eine Differenz zwischen den Rollen markieren, wofür eine gewisse Unähnlichkeit des Temperaments spricht. Tschirner leitet die Dramaturgie der Berliner Schaubühne, eines der größten Häuser Berlins mit ebenso großem Renommee weltweit. Er meldet sich auch immer wieder zu Fragen der menschengemachten Klimakrise zu Wort, erweist sich als besorgter, ernster und engagierter Intellektueller. Seinem Alter Ego hingegen scheint die Albernheit das Mittel der Wahl, um zu Erkenntnissen zu gelangen.

In Voimas Neudichtung von Molières »Tartuffe«, die kürzlich beim Berliner Theatertreffen gastierte, ersetzte er das religiöse Heuchlertum des Originals nicht eben subtil durch den Neoliberalismus und ließ das Konstrukt von Regisseur Volker Lösch in eine aasige Geilheit der Figuren transformieren. Am Maxim-Gorki-Theater verlegte er zusammen mit Christian Weise Shakespeares »King Lear« zugleich in die Debatten um Identitätspolitik und ins Weltall. Das Ergebnis war ein nervöses Gefuchtel mit Lichtschwertern und Buzzwords. Nun hat sich Voima wieder einen Klassiker vorgenommen: Karel Čapeks 1936 erschienener Roman »Der Krieg mit den Molchen«. Darin entdecken Seefahrer eine unbekannte Spezies: Molche. Die Menschen verwenden sie zunächst als Nutztiere, doch die unerwartet intelligenten Tiere werden ihren Herren immer ähnlicher, erlernen ihre Sprache, entwickeln eine dem Menschen nachempfundene Kultur. Bald schütteln sie ihr Joch ab, verbreiten Terror, fluten Küstenregionen und verursachen Erdbeben.

Es ist ein schon im Original reichlich skurriler Text. Fraglich ist, welche Botschaft er für die Gegenwart bereithält. Geht es um die Gefahr von Ideologien? Um die Hybris der Conditio humana? Um das Verhältnis des Menschen zur Natur? Um den Kapitalismus? Eine Beantwortung fällt auch noch am Ende der Aufführung schwer, was daran liegen mag, dass erstens weder Voimas Fassung noch Clara Weydes Regie sicher zu sein scheint, was sie denn nun eigentlich erzählen wollen. Zweitens scheint das Erzählen, die Übermittlung einer Botschaft, das Setzen von Schwerpunkten auch gar nicht ihr vornehmliches Interesse gewesen zu sein. Statt dessen soll die Geschichte möglichst witzig abschnurren. Dieses Ziel immerhin ist früh formuliert – als das Ensemble in karierten Anzügen und mit Backenbärten auf die Bühne tritt, einer der Schauspieler in ein Bällebad hinabtaucht und diesem von den neu entdeckten Wesen verschreckt wieder entflieht.

In den folgenden zwei Stunden werden die Molche zunächst als Perlentaucher eingesetzt, dann ausgestellt, dann wie tierische Sklaven gehalten, während sie selbst rasant hinzulernen. Kostümbildner Clemens Leander steckt seine Molche zunächst in lange Wollpullis mit über die Brust fließenden Glubschaugen. Später ähnelt ihre Erscheinung der von Sauriern, bevor Bastian Reiber im eleganten Amphibienanzug seinen menschlichen Gästen Muscheln reicht. Reiber verrichtet die schwerste Arbeit an diesem Abend. Er spielt die meiste Zeit einen Molch und hat für diese Spezies auf dem Weg zur Gleichwerdung mit dem Menschen auch eine eigene Sprache entwickelt. Später wird er in einer langen Szene ein ganzes Radioprogramm live gestalten, in dem von den Anschlägen der Molche berichtet wird. Seine Auftritte sind die besten an diesem Abend, kann man sich hier doch zumindest technisch beeindrucken lassen: von seiner Sprache, seinem Timing und seiner Wachheit. Schön etwa, wenn er als Arbeitsmolch die über die Bühne verteilten Bällchen zurück ins Planschbecken befördern will, dafür zunächst ein Kehrblech verwendet, es dann mit einem Handstaubsauger und schließlich einem Laubbläser versucht. Überhaupt ist Slapstick angesagt, aber noch mal: Was soll hier denn nun erzählt werden?

Die Fassung scheint sich damit zufriedenzugeben, grob einem hierzulande heute eher unbekannten Klassiker eine Bühne zu bereiten. Und Clara Weydes Regie ist viel zu sehr damit befasst, alles, was es da an Stoff zu bewältigen gäbe, auf eine irgendwie lustige Art und Weise zu transportieren. So bleibt nicht viel mehr hängen als die Erkenntnis, dass Leichtigkeit nicht mit Leere zu verwechseln ist.