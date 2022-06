Ölbild im Offiziersgepäck

Barbara Deller-Leppert/Fotoarchiv Ernst Wilhelm Nay Stiftung Farbfleck an Farbfleck: Ernst Wilhelm Nay (1902–1968) bei der Arbeit, 1964

Mein Zeichenlehrer sah mir über die Schulter und skandierte: »Farbfleck an Farbfleck«. Das war Mitte der 50er Jahre. Da hatte ein deutscher Maler längst Hochkonjunktur, der kurz nach 1945 meist noch abgelehnt worden war: Ernst Wilhelm Nay – und ich sollte so malen wie er. Nun zeigt die Hamburger Kunsthalle eine Retrospektive (bis 7. August) mit rund 120 Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen von 1919 bis 1968. Kuratorin ist Karin Schick.

Nay war der Künstler der frühen Bundesrepublik schlechthin. Seine Bilder hängen noch immer repräsentativ im Bundeskanzleramt, um für gute Stimmung zu sorgen. Drei Gemälde hingen schon 1964 auf der »Documenta III« in Kassel an der Decke – die Besucher waren gezwungen, aufzublicken zum Meister. An den ersten beiden Documenta-Schauen hatte Nay auch teilgenommen. Und an einigen Biennalen. Er war gefragt, eine »Leitfigur für die abstrakte Malerei, die nun Deutschland nach 1945 einen Platz in der globalen Kunstszene sichern sollte«, so die Presseinformation.

Global. Da gehörte New York dazu. 1957 wurden Nays Werke in der Ausstellung »German Art of the Twentieth Century« im Museum of Modern Art gezeigt. Der frühere Direktor und Sammlungsleiter des MoMA, Alfred Barr, war überzeugt, dass abstrakte Kunst gleichbedeutend mit Demokratie sei. Die Deutschen wollten ihre böse Vergangenheit schnell vergessen und nun Weltbürger werden. Die Kunst sollte dabei helfen. Die CIA hatte mit Export und Promotion des »abstrakten Expressionismus« ihren Anteil daran.

Keine Heldenfigur

Nay verdankte es dem Engagement seiner Förderer, dass er in den 1950er Jahren »in nahezu allen Ausstellungen moderner und zeitgenössischer deutscher Kunst im Ausland gezeigt wurde«, so der Katalog, der interessanter ist als die gezeigten Bilder. Nay wurde von Alfred Barr sogar mit Picasso verglichen – kein Wunder, war dieser doch eines seiner Vorbilder. Vor allem dank der Rezeption gleich nach 1945.

In jenen Jahren gab es über die abstrakte Kunst noch heftige Wortgefechte. Nay verglich die Debatten in einem Brief an seinen Galeristen Günther Franke mit »russischen Schauprozessen« – in der BRD. Dem Figurativen wurde die Kunst gegenübergestellt, die »im Verborgenen der NS-Zeit überdauert hätte«. Nay sah sich – ähnlich wie Nolde – als von den Nazis verfemt an. Wurden doch in der Schau »Entartete Kunst« auch zwei Bilder von ihm gezeigt. Dennoch war er »keine progressive Heldenfigur des Widerstands«, schreibt Friedrich Weltzien im Katalog, räumt aber ein, dass »die Verweigerung einer einheitlichen Konturlinie um die menschliche Figur« durchaus als eine »antifaschistische Ästhetik« gelesen werden könne.

Von Angriffen des Völkischen Beobachters fühlte Nay sich missverstanden. Hatte er doch erste Erfolge zu verbuchen, auch ein Stipendium für die Villa Massimo in Rom und einen Ankauf der Nationalgalerie. Nun eine Diffamierung?

Ein ruhiges Leben

Da setzte er sich hin und schrieb an den kommissarischen Leiter des Kultusministeriums Bernhard Rust: »Mir wird nachgesagt, ich sei Jude und meine Malerei sei jüdisch, also destruktiv und volksfremd, intellektualistisch …« In seiner Familie sei keineswegs »auch nur der geringste Tropfen jüdischen Blutes«, sein Schaffen sei nicht destruktiv, sondern im geistigen Einklang mit den politischen Entwicklungen der Zeit zu verstehen. Er wolle »sich nicht herandrängen, um aktiv an dem großartigen Neubau teilzunehmen, da ich zutiefst daran beteiligt bin.« Und in einer Erklärung 1934 an die Reichskulturkammer bekennt Nay, dass »abstrakte Kunst ein Unsinn« sei, weshalb er nach einer »dem deutschen Wesen angemessenen Formung« suche. Das alles war zunächst verlorene Liebesmüh. Aber er hatte seine Gönner. Die ermöglichten ihm Aufenthalte in Norwegen, auf den Lofoten, Ende der 30er Jahre. Eine Anfrage bei Edvard Munch war erfolgreich. Gleich nach seiner Rückkehr suchte Nay die Reichskammer der Bildenden Künste auf und legte Proben seiner jüngsten Werke vor. Ein Malverbot für ihn hatte es nicht gegeben. Dort entschied man, er sei zwar als eigenwilliger, aber nicht mehr als »entarteter« Maler zu ­bezeichnen. Und bekam eine Zuwendung von 300 Mark monatlich.

Dann kommt der Kriegsdienst, vom 1. Dezember 1939 an, Richtung Osten. Doch schon im Mai 1940 wird er als Infanterist nach Südfrankreich geschickt, dann in die Bretagne. Und er darf malen – sogar ein Führerbild. Es hatte so gut gefallen, dass er es wiederholen musste. Dann geht es nach Bordeaux. Ein Sammler verschafft ihm eine Stelle beim Armeestab in Le Mans, als Kartenzeichner. An die Ostfront muss er nicht. Er markiert nur Schlachtfelder auf dem Papier und hat ein ruhiges Leben, Zeit zum Malen und den Amateurbildhauer Pierre Térouanne kennenzulernen. Der überlässt Nay sein Atelier mit Bibliothek und Garten, auch Farben und Leinwände.

Leicht und bunt

Seinem Kunsthändler in München schreibt Nay über die »guten Seiten in diesem Krieg«. Er sieht sich als Genie und an der Spitze einer neuen Kunst. Das Bild von 1943, »Komposition mit vier Frauen« bezeichnet Nay als »künstlerische Manifestation meines Wesens und das erste großtönende und umfassende Werk«. Seine guten Beziehungen zu höchsten Kreisen der Wehrmacht erlauben es ihm, Aquarelle mit der Feldpost zu verschicken (die in Deutschland ausgestellt werden) und sogar das Ölbild mit den vier Frauen – als »Offiziersgepäck« deklariert – in die Heimat zu senden. Eine Dienstreise nach Paris gibt die Möglichkeit, Wassily Kandinsky zu besuchen. Nay begegnet hier auch Ernst Jünger, Carl Schmitt und dem Ordonnanzoffizier Fritz ­Baumgart (NSDAP und SA). Alle drei kommen zu ihm nach Le Mans.

Im Mai 1945 wird der Obergefreite Nay aus der US-amerikanischen Gefangenschaft entlassen. Seine Wohnung in Berlin ist zerstört, aber er hat Glück und kann in Hofheim im Taunus ein Atelierhaus beziehen, das der Malerin Ottilie W. Roederstein gehört hatte. Er knüpft neue Verbindungen zu Kunsthistorikern und wendet sich griechischen Mythen zu. Die Hekate-Bilder entstehen. Der Mythos – ein Rückzugsort, wenn Fragen zur deutschen Vergangenheit aufkommen. Nay wird gefördert, erhält 1953 auch eine Gastdozentur in Hamburg. 1955 erscheint seine Schrift »Vom Gestaltwert der Farbe«. Er bekommt den Lichtwark-Preis vom Senat der Freien und Hansestadt Hamburg. Der ähnlich gewandelte Werner Haftmann, den er seit 1929 kennt, veröffentlicht 1960 eine Nay-Monographie. Sein Werk hat der Maler selbst in Serien geordnet: in rhythmische Bilder, Scheibenbilder, Augenbilder. Manche Themen wiederholen sich, so das Motiv des Schmetterlings. Schon in den 1930er Jahren, aber besonders um 1947/48 taucht es auf. Warum gerade dann? Aus Freude darüber, dass diese Vergangenheit endlich vorbei ist – leicht und bunt, gleichsam weggeflogen?

1967 bekommt Nay das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland von Heinrich Lübke. 1968 stirbt er, am 8. April, kurz nachdem er das Gemälde »Schwarz-Gelb« vollendet hat.