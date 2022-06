Geschönter Befund

Wolfgang Kumm/dpa Schmierereien am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park (Berlin, 7.4.2022)

Mit Kriegsbeginn intensivierten sich Diskriminierung und Gewalt. In ihrer Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Zaklin Nastic (Die Linke) und ihrer Fraktion hat sich die Bundesregierung nun zu Übergriffen auf Menschen russischer, belarussischer und ukrainischer Herkunft geäußert. Mit der Anfrage wollten die Fragesteller in Erfahrung bringen, in welcher Größenordnung die Diskriminierung dieser Personengruppe in Deutschland sowie Angriffe auf russische Einrichtungen seit dem Einmarsch des russischen Militärs in der Ukraine am 24. Februar zugenommen haben. Ferner fragten sie, welche Maßnahmen seitens der Bundesregierung gegen diese Diskriminierungen ergriffen werden.

Für ihre Antwort auf die Frage nach der Anzahl der Übergriffe vor und nach Kriegsbeginn – aufgeschlüsselt nach Staatsangehörigkeit, Herkunft, Art des Übergriffs (verbal, körperlich, im digitalen Raum, Sachbeschädigung) – greift die Bundesregierung auf die Fallzahlendatei des Bundeskriminalamts zurück. Demnach seien mit Stand vom 12. Mai seit Kriegsbeginn fünf russische, sieben ukrainische und zwei belarussische Staatsangehörige körperlich verletzt worden. Jedoch enthält jene Datei nur politisch motivierte Straftaten, bei denen natürliche Personen »durch eine mit Strafe bedrohte Handlung tatsächlich körperlich geschädigt wurden«. Zudem listet sie die Taten lediglich nach Staatsangehörigkeit auf, womit deutsche Staatsbürger russischsprachiger Herkunft entfallen.

Keine Kenntnis habe die Bundesregierung über Verweigerung medizinischer Behandlungen sowie über Diskriminierung von Schülerinnen und Schülern des abgefragten Personenkreises. Das gelte auch für mit russischen und belarussischen Künstlerinnen und Künstlern in Zusammenhang stehende ausgesprochene Kündigungen sowie abgesagte Veranstaltungen und Ausstellungen. Dafür aber präsentiert die Bundesregierung Zahlen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die bringen etwas mehr Licht ins Dunkel.

An die Stelle wandten sich demnach seit Februar 2022 insgesamt 196 Ratsuchende mit russischem und belarussischem Hintergrund sowie 16 mit ukrai­nischen Wurzeln, die sich aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert sahen. In 74 Anfragen empfanden sich russische und belarussische Ratsuchende aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit durch Banken diskriminiert. 18 bezogen sich auf Diskriminierung im Bildungsbereich und zehn auf Andersbehandlung in medizinischen Einrichtungen. Die Beratungskapazitäten reichen laut Bundesregierung hier aus. Als Maßnahme werde ein Ratgeber von 2016 über Diskriminierungsschutz für Geflüchtete und neu Zugewanderte ins Ukrainische übersetzt.

Die Linke-Abgeordnete Nastic, Fraktionssprecherin für Menschenrechtspolitik, erklärte am Donnerstag gegenüber jW, es sei »offensichtlich, dass die Bundesregierung die zunehmende Diskriminierung gegenüber russischsprachigen Menschen nicht ernst genug nimmt«. Denn Beschwerden würden, wie Medienberichte laut Nastic deutlich machen, zur Genüge vorliegen: »Für Die Linke ist klar, dass Rassismus immer gleichermaßen abzulehnen ist, egal gegen wen er sich richtet.« Die Abgeordnete bezeichnete es zudem als Skandal, dass die Bundesregierung die Verantwortung für Diskriminierungen im schulischen Bereich »genau wie Schändungen sowjetischer Ehrenmale an die Polizeibehörden der Länder« abschiebe. Diese kämen ihrer Verantwortung ebenfalls nicht nach, kritisierte Nastic.

Auf die Frage, inwieweit nach Einschätzung der Bundesregierung der mediale und politische Diskurs in bezug auf den Ukraine-Krieg und Russland zu einer Zunahme der Übergriffe beitrage, gibt sie an, dass der Diskurs zum Teil durch das Agieren fremder Mächte beeinflusst sei. Desinformation und Propaganda könnten Übergriffe im erfragten Sinne provozieren. Das Ziel russischer Einflussnahme sei es unter anderem, Konflikte innerhalb westlicher Gesellschaften zu befördern, um diese zu schwächen. Zugespitzt: Laut Bundesregierung ist an Angriffen auf Russen demnach »der Russe« selbst schuld.