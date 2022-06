»Du brauchst nichts zu tun, sagt Adorno«

stock.xchng Demokratie im ­Anmarsch: Entwicklungshilfe à la maison anti allemande

Am 4. Juni 1997 erschien die erste reguläre Ausgabe der Wochenzeitung ­Jungle World, gemacht von ehemaligen junge-Welt-Redakteuren. Ein Schisma der radikalen Linken. Sie waren bei beiden Zeitungen dabei. Wie lässt sich der Charakter der jungen Welt vor dem Bruch beschreiben?

Die Redaktion war ost- und westdeutsch. Die Ostdeutschen waren in der Regel ausgebildete Zeitungsjournalistinnen und -journalisten, die Westdeutschen oft Typen wie ich, die nichts zu verlieren hatten. 1995 (nach der Gründung des Verlags 8. Mai, jW) suchten sich die meisten Ostdeutschen sichere Jobs. Übrig blieb eine bunte, vornehmlich westdeutsche Mischung, von Kommunisten bis zu Linksliberalen alles dabei, dominant waren die »Antideutschen«.

Die antideutsche Szene ist mittlerweile sehr heterogen, auch arg zerstritten, nichtsdestotrotz gibt es ideologisch vieles, das man teilt. Sie begann mit einer nicht ganz unbegründeten Kritik nationalistischer, auch antisemitischer Schlacken in der Linken. Doch schon beim Kommunistischen Bund gab es die Tendenz, vielleicht hohl gewordene marxistische Kategorien nicht »wiederzubeleben«, sondern gleich ganz zu verabschieden. Was bestimmte die politischen Diskussionen in der damaligen Redaktion?

Es gab harte Kämpfe zwischen einer identitätspolitischen Richtung und einer teils libertären, teils marxistischen Strömung, zu der ich gehörte. Meist ging es um Sexismus. Etwa focht unser Feuilleton mit ­Ulrike Winkelmann, der heutigen Chefredakteurin der Taz, die Comics für den »graphisch gewordenen Abschied des Textes von der Aufklärung« (jW, 28.2.1995) hielt. Anlass war eine Comic-Besprechung, die ihr sexistisch und konsumistisch schien.

Die Betonung des Antisemitismus war Konsens, obwohl das einem alten Kommunisten und Antizionisten wie Werner Pirker (1947–2014, langjähriger junge Welt-Kommentator, jW) nicht recht sein konnte. Etwa legte ich als Ressortleiter Feuilleton die Debatte über Daniel Goldhagens Buch »Hitlers willige Vollstrecker« 1996 sehr breit an. Pirker wandte nicht ganz zu Unrecht ein, wer nicht mehr davon spreche, dass der Nazismus von einer wirtschaftsgestützten Elite ausging, sondern postuliert, dass die Landser selbst mordgierige Gesellen waren, verschiebt die Schuld zu den Proletariern und Kleinbürgern. Der damalige Chefredakteur Klaus Behnken (1944–2016, ab 1997 Chef vom Dienst der Jungle World, jW), der Herausgeber der »Deutschland-Berichte der Sopade« (1980), hielt den Nazismus der kleinen Leute durchaus für unterbelichtet. Aber irgendwann tauschte man die alte Vereinfachung durch eine neue aus und war dann man nicht mehr weit von Götz Aly und Konsorten entfernt. Der »Mob« sollte an allem schuld gewesen sein. Da wurde, wie bis heute in der Jungle World, die Angst vor der Masse bedient.

Ein kulturkonservatives Motiv. Das war auch Teil des damaligen Antislawismus, die Barbaren kommen immer als Horde. Natürlich gab es 1933 in Deutschland einen weit verbreiteten Antisemitismus, aber analytisch reicht diese Feststellung nicht hin: Der antisemitische Mob macht Pogrom, aber baut kein Vernichtungslager.

Dafür braucht es einen Staat, und der kommt nicht aus dem Proletariat. In der Folge der Debatte wurde den Proleten und den Kleinbürgern die Schuld am Faschismus angehängt. Dieses Muster findet sich im antideutschen Spektrum bis heute, etwa in den antiproletarischen Invektiven eines Thomas Ebermann. Es ist eine Enthistorisierung und Essentialisierung des Problems.

Das scheint zu den Polemiken eines Wolfgang Pohrt zu passen, der schon in den 80ern den Antisemitismus der BRD geißelte und dabei die Linke nicht schonte.

Diesen Ansatz teilten wir damals, auch wenn ich selbst nie Anhänger Pohrts war. Mich befriedigt Polemik auf Dauer nicht, da sie nur eine Seite kennt.

Die ideologiekritische Polemik hat eine antidialektische Tendenz, der man sich bewusst sein muss – es erfordert große intellektuelle Kraft zu wissen, wo sie geboten ist, und mehr noch: wo nicht. Lenin konnte das.

Sie bringt Schwung in die Bude, darum haben wir sie gepflegt, das unterschied uns von der älteren, harmonisierenden jungen Welt – wir wollten schon Krawallblatt sein.

Wie wichtig war der antideutsche Einpeitscher Jürgen Elsässer, der heute Volk und Nation liebt, für dieses Profil?

Sehr wichtig. Als Schreiber plump, war er doch eine charismatische Erscheinung. Er forderte einen heraus, aber zielte immer auf den Knalleffekt. Etwa im Fall Gollwitz: In dem brandenburgischen Ort mit 400 Einwohnern sollten 50 bis 60 Asylsuchende angesiedelt werden, russische Juden. Die Gollwitzer sahen sich überfordert, die PDS und andere Linke unterstützten sie. Elsässer wollte nicht nur darin Antisemitismus erkennen, sondern die gesamte Linke verabschieden. Es gebe, schrieb er (Jungle World, 7/1998), »in einer Formation wie der DKP nicht mehr Aufgeschlossenheit für emanzipatorisches Gedankengut als in der FDP. Deshalb denke ich: Es geht nicht weiter mit der Linken.« (lacht) Man langweilte sich bei ihm nicht. Der Fall beweist nebenbei, dass die Hufeisentheorie auf ihn nicht passt. Er ging nicht von scharf links nach scharf rechts, im Jahr 1998 war der »bewaffnete Arm der Toscana-Fraktion« (Selbstdarstellung, jW, 25.7.1994) durchaus liberal. Und ich war damals so doof, ihn auch noch zu verteidigen.

Gab es große Diskussionen etwa über den Antiimperialismus? Dessen Verabschiedung stellt Gerhard Hanloser in seiner Geschichte der Antideutschen als zentrales Moment für die Aufgabe linker Positionen heraus.

Meiner Erinnerung nach nicht. Weshalb sollte man den Antiimperalismus bekämpfen, da doch der Kampf gegen den aufkeimenden Imperialismus der BRD im Vordergrund stand? Später war allerdings in der Szene die Ansicht weit verbreitet, wer gegen die USA sei, müsse wohl Nationalist sein. Zwar ist, wie der kürzlich verstorbene indische Theoretiker Aijaz Ahmad schrieb, der bestimmte Gegensatz zum Imperialismus nicht die Nation, sondern der Sozialismus, doch mit Sozialismus hatten sie ja auch nichts mehr am Hut. 1999 verurteilten sie die Bombardierung Belgrads. Aber nach 2001 und mit dem Irak-Krieg setzte sich eine proimperialistische Haltung durch.

Noch in der ersten Jungle World-Ausgabe nach den Anschlägen von 9/11 schrieb Ralf Schröder, wer zwischen den »Barbaren der ersten und der dritten Welt«, zwischen »Pest und Cholera« wählen wolle, sei ein Idiot. Da sei es »vernünftiger, eine verspätete Schweigeminute für Che Guevara abzuhalten«. Damals war offenbar noch mehr Rest an Restvernunft. Der Bellizismus kam erst noch.

Von dem Begriff »Bellizismus« rate ich ab. Erstens sprachen die Nazis von »jüdischen Bellizisten«, zweitens stellt man sich unter einem Bellizisten einen Opa Hoppenstedt vor, dem sich der Bürzel stellt, wenn ein zackiger Marsch gespielt wird. Auf dem Trip sind die Redakteurinnen und Redakteure, die ich kenne, nun gerade nicht. Sie haben sich dem Hegemon USA verschrieben und stehen damit nicht allein. »Die Freiheitsstatue verkörpert die Erinnerung an Auschwitz« – so fasst Ivan Segré in seinem Buch »La réaction philosémite« (2009) die Positionen ähnlich argumentierender Franzosen zusammen. In diesem Satz kondensiert sich eine Weltanschauung. Man überhöht die USA zu einer universal-zivilisatorischen Macht, die gegen die antisemitische Barbarei steht. Ich muss zugeben, dass ich einer solche Position beim Irak-Krieg 2003 bedenklich nahe kam. Ich wusste, die USA hegen üble Absichten, aber dachte, besser als Saddam wären sie allemal. So kann man sich täuschen.

Die klassische Ideologie des kleineren Übels. Der erste Schritt war wohl eine Ideologiekritik der Linken, die aber in der Absage an den Sozialismus mündete …

Wer sich heute »Ideologiekritiker« nennt, ist sowieso meist nur Linienrichter.

… der zweite Schritt dann die Rechtfertigung des Kapitalismus als kleineres Übel und seine Gleichsetzung mit den USA. Woher kommt diese Überidentifikation mit den USA? Woher eine Überschrift wie »Fanta statt Fatwa!« (2001), Schlagzeilen wie »Demokratie im Anmarsch« und »Amerika spielt Golf« (2003)? Dafür muss man so viel ausblenden.

Es wirkt politisch, was es im Grunde nicht ist. Segré schreibt: »Der ideologische Prozess besteht darin, eine gesellschaftliche Fragestellung durch eine ethno-kulturelle zu ersetzen.« So geschieht es in der Szene, von der wir sprechen. Sie definiert sich über einen westlich-urbanen Lebensstil. Ich nenne das »Kulturalismus«.

Es geht also um Gesten, Bilder, eine Selbstvergewisserung über Symbole, völlig entkoppelt von allen Fragen, die eine materialistische Linke interessieren – Klassenverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse, das klassische »Wer wen?«.

Davon ist es entkoppelt. Und dadurch wird es unmöglich, eigene Fehler zu korrigieren. Der Irak-Krieg forderte selbst nach vorsichtigen Schätzungen Hunderttausende Opfer. Auch wenn ich mit meinen Artikeln niemandem einen Schaden zugefügt habe, bin ich in dem Punkt doch Kantianer, ich möchte, dass mein Urteil verallgemeinerbar ist. Meine politischen Fehler quälen mich, doch auf eine Selbstkritik der Jungle World warten wir vergebens, deshalb sind sie jetzt auch für Waffenlieferungen an die Ukraine. Sie stehen immer auf der Seite des Guten, ganz egal, wie viele Menschen dem Guten geopfert werden.

Damit spiegeln Antideutsche etwas, was sie der orthodoxen Linken vorhalten: nämlich die reflexhafte Rechtfertigung der sowjetischen Politik in all ihren Wendungen – beziehungsweise heute der russischen. Wer den Angriff auf die Ukraine bejaht, weil dieser ein Schlag gegen das US-Imperium sei, begreift Imperialismus auch nicht als Weltverhältnis, sondern als etwas, das sich einem einzigen Staat zuschreiben lässt. Dessen Gegner sind dann automatisch progressiv. Ein ähnliches Muster mit anderen Vorzeichen.

Der Niedergang linken, insbesondere marxistischen Denkens ist immer dann festzustellen, wenn die realen Widersprüche nicht mehr gesehen werden. Dann kommt es zur Bildung monolithischer Blöcke, man muss sich auf eine Seite stellen. Die Immunisierung gegen die Wirklichkeit dient der Konsolidierung der eigenen Gruppe.

An der Selbstdarstellung der Jungle World, man stamme aus der antiautoritären westdeutschen Linken, während die junge Welt die autoritäre Ostlinke repräsentiere, ist mit Blick auf das praktische Politikverständnis etwas dran. Das ist im antideutschen Spektrum bestenfalls aktionistisch, eines von Kritik und Protest – aber keines, das von der Notwendigkeit einer Organisation, einer Partei oder gar von neuer Staatlichkeit ausgeht. Darin erschöpft es sich.

Dem Hegemon hinterherzuhecheln ist aber auch autoritär. Der Gegensatz ist untergründig doch einer der Klasse. 1978 wurden zwei linke Zeitungen in Westdeutschland gegründet: Die Neue und die Taz, die eine war sozialistisch, die andere antiautoritär. Der Taz-Mitbegründer Michael Sontheimer schrieb später, es sei kein Wunder, dass Die Neue schnell einging, denn sie sei gewerkschaftlich orientiert, also langweilig gewesen. Den Professorensohn Sontheimer langweilen Gewerkschaftsfragen, doch wer nicht weiß, ob es für die Miete oder die Kinder reicht, interessiert sich durchaus für sie. Die Jungle World richtet sich an junge Akademiker und wie die Taz an Leute ohne große soziale Probleme. Das heißt nicht, dass diese Blätter niemals etwas zu sagen hätten. Die Taz hatte damals eine Seite für Schwule und Lesben, von ihr habe ich sehr profitiert, solche Themen haben die traditionssozialistischen Blätter selten behandelt.

Am Anfang war die Jungle World kein reines Szeneblatt und Behnken als Blattmacher phänomenal: etwa die damals schwer umzusetzende Idee, einmal im Jahr eine Ausgabe im Ausland zu produzieren. Oder sein Geniestreich, die kontraintuitive Bebilderung. Das meint eine anregende Diskrepanz zwischen Bild und Thema. Als Ernst Jünger starb, setzten wir kein Bild des Schriftstellers auf den Titel, sondern eines von einem auf den Rücken gefallenen Käfer. Behnken war der kreative Kopf der besten Jahre, und später kam nichts mehr nach.

Heute bleibt der Applaus für die Macht.

Und leider sogar für die finstersten Mächte. 2010 habe ich die Zeitung wegen ihres antimuslimischen Kulturkampfs verlassen. Jahre später erschien in ihr eine Artikelserie über gesetzlose Zustände am Kottbusser Tor, ausländische Banden trieben ihr Unwesen. Da meine Freundin, wenn sie abends vom Sport kam, am Kottbusser Tor umsteigen musste, bot ich ihr an, sie abzuholen. Sie lachte mich schallend aus. Das war mir eine Lehre: Ich war nicht nur rassistischer Hetze aufgesessen, ich war rassistischer Hetze einer Zeitung aufgesessen, die ich selbst mit begründet habe.

Hatte die Jungle World einen Konstruktionsfehler? Behnkens Ansatz, eine undogmatische Zeitung als Versammlung aller möglichen linken Kräfte, mit starker Debattenkultur und innerlinker Kritik, aber mit klar linkem Profil, finde ich noch immer sympathisch.

Ein Ansatz wird immer dominant werden. Wenn es nicht der mar­xistische ist, wird es eben bürgerlich.

Mag sein. Vermutlich kann dieses Konzept eines gleichberechtigten Pluralismus nur im Liberalismus enden. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass eine Zeitung ein Politbüro haben muss, aber vielleicht einen politischen Rahmen, wenn auch einen weiten.

Wenig überraschend wechselt es sich von der Jungle World leicht zu bürgerlichen Medien, vor allem der Springer-Presse. Der prominenteste Exredakteur ist Deniz Yücel, der gerade reichlich rabiat versucht hat, als Präsident der deutschen Sektion der Schriftstellervereinigungen PEN dieser den Pazifismus auszutreiben. Erklärt sich diese antilinke Verve aus einer verdeckten Scham, einmal links gewesen zu sein, oder aus dem Stolz, der Kritischste der Kritischen und doch der beste Diener der Herrschaft zu sein?

Aus letzterem. Die halten sich selbst dann noch für links, wenn sie Positionen rechts von Macron und Scholz beziehen. Ein Freund fragte, ob es denn nicht immer so sei: Erst Streetfighter wie Joseph Fischer, dann arriviert? Dem widerspreche ich. Die 68er mussten ihre angeblichen Jugendtorheiten feierlich widerrufen, die Linksliberalen müssen nur ein wenig nachjustieren, sie schreiben in Welt oder Spiegel kaum anders als früher.

Eine Brücke zum Opportunismus.

Die Jungle World ist ein Projekt für Leserinnen und Leser aus bürgerlichem und kleinbürgerlichem Haus, die ein Unbehagen am herrschenden System haben, also jemanden brauchen, der ihnen sagt: Du bist kritisch, du bist okay, du brauchst nichts zu tun, die Revolution, sagt Adorno, führt eh in den Faschismus, und ob es den Migranten gut geht, ist auch egal, denn das sind alles Sexisten oder Antisemiten. So gliedern Jungle World oder auch Taz ihre Leserinnen und Leser ins System ein.

Mit Unterschieden allerdings: Die Taz diskutiert mittlerweile darüber, ob Schwarz-Grün nicht der richtige Weg sei, während die Jungle World für Leute ist, die über Grüne erst mal die Nase rümpfen. Die Taz musste den Pazifismus noch abschleifen, als man ihn in der Jungle World schon als national und antisemitisch entlarvt hatte. Effektiv läuft es auf dieselbe Politik hinaus.

Der Treppenwitz dieser Geschichte ist: Nun, da sich mit Scholzens 100-Milliarden-Rede das erfüllt, was die Antideutschen Anfang der 1990er dämmern sahen: die dramatische Aufrüstung des deutschen Imperialismus, das »Vierte Reich«, interessiert es sie nicht, mehr noch – sie finden es gut.