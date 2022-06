Nachschlag: Geläutert? Von wegen

Kriemann/imago images/POP-EYE

Die Erklärung Xavier Naidoos von Mitte April, sich »verrannt« zu haben und fortan von jedem »Extremismus« loszusagen, hat viele überrascht. Neben seinen Mitstreitern wie dem Hitlerfan Attila Hildmann auch die Autorinnen und Autoren einer Doku über die faschistischen Eskapaden des Verschwörungsgläubigen. Eigentlich wollten sie noch einmal Naidoos Weg nach ganz rechts nachzeichnen, nun wurde ihre Dokumentation zum Argumentationsstück gegen die vermeintliche Läuterung des ehemaligen Stars, mit dem einige anscheinend weiterhin ganz gut Geld verdienen wollen. Und der Beweise gibt es viele: vom Kumpeln mit »Reichsbürgern« über Dutzende antisemitische Äußerungen bis hin zu Liedern mit dem Sänger der Naziband Kategorie C. Wer noch einmal nachvollziehen will, wie aus dem Mannheimer Popbengel ein durchgeknallter Anhänger noch der absurdesten Verschwörungstheorie wurde, sollte sich die 30minütige Doku in der Mediathek des ZDF ansehen. (row)