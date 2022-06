imago/Philippe Gras Hier müffelt nichts: Deep Purple weiden die Schäflein

In den Hard-Rock-Geschichtsfibeln ist das Jahr 1972 fest in der Hand von Deep Purple. Mit »Machine Head« und »Made in Japan« erscheinen zwei ihrer erfolgreichsten Alben – und ein Riff kommt in die Welt, das in den Gitarrengeschäften dieser Erde von nun an Mordfantasien heraufbeschwören wird. Der faltige, aus dem Mund riechende, schon etwas debile Großvater aller Riffs.

Aber man täte diesem Jahr doch Unrecht, wenn man es auf Deep Purple reduzierte. Ein paar Seiten und Fußnoten mehr lassen sich schon mit den Elaboraten von 1972 füllen. Bleiben wir zunächst mal im Purple-Umfeld, nämlich bei Captain Beyond. Das titellose Debütalbum der Band um den geschassten Sänger Rod Evans beweist, dass auch mit ihm eine Art Hard-Rock-Album möglich gewesen wäre. Wenn man den psychedelischen Vorhang etwas beiseite zieht, geht es hier ziemlich wild zur Sache. Gitarrist Larry »El Rhino« Reinhardt (Ex-Iron-Butterfly) dreht die Fuzz-Box auf und mörtelt alles zu, vor allem auf dem orgiastischen »Raging River of Fear« und ihrem geheimen Hit »Frozen Over«. Evans’ Stimme ist eingeschränkt, aber knurren kann er ganz gut. Captain Beyond war kein Erfolg beschieden, dafür ernten sie jetzt das Kultprädikat der Retroszene.

Uriah Heep sind in diesen Kreisen auch recht angesehen, und ihr viertes Album »Demons and Wizards« gehört zum akustischen Curriculum. Uriah Heep übten eine Weile im selben Gebäude wie Deep Purple und wurden ihren Epigonenstatus dann nie mehr ganz los. »You’re all sheep« hießen sie im Blackmore-Lager. Aber die mehrstimmigen Chöre, das konnte Ken Hensley stets einwenden, ohne dass es viel genützt hätte, unterscheiden sie dann eben doch von den Vorbildern. »Demons and Wizards« steckt voller progressiver Prätention und musicalhaftem Pomp und enthält neben der Who-Reverenz »The Wizard« mit »Easy Livin’« einen weiteren Singlehit, der vor allem deutsche Rocker mit dem Gasgriff spielen lässt. Die Bundesrepublik schwört ihnen bis heute die Treue.

Wo wir gerade beim Musical sind. Auch Styx fahren auf ihrem titellosen Debüt ordentlich auf. Das junge Quartett aus Chicago pfropft ihren energischen Hard Rock mit Akustikparts, quirligen Soli, Satzgesängen und Keyboardwänden, damit auch niemand sagen kann, sie wären nicht progressiv. Bestes Beispiel ist der Opener »Movement for the Common Man«, eine vierteilige Suite, in der sie wie später Emerson, Lake & Palmer Themen aus Aaron Coplands Musical »Fanfare for the Common Man« verarbeiten. Mit der Singleauskopplung »Best Thing« beweisen sie jedoch auch schon früh ein gutes Händchen für griffige Radiomelodien.

Auch Blue Öyster Cult (BÖC) bringen in diesem Jahr ihr titelloses Debütalbum heraus. Die verspielte, sanftmütige Acid-Rock-Vergangenheit hört man deutlich heraus, aber eben auch schon die Absicht ihres Managers und Texters Sandy Pearlman, BÖC als amerikanische Antwort auf Black Sabbath aufzubauen. Am zupackendsten gelingt ihnen das auf »Cities on Flame with Rock and Roll« und »Stairway to the Stars«. Beide gehören nun für lange Zeit zum Liveset der Band und beweisen außerdem, dass Donald »Buck Dharma« Roeser die Rolle als Heldengitarrist ausfüllen kann. Am einflussreichsten bleiben allerdings das Trema und die Lederklamotten aus dem Schwulenshop.

Von BÖCs Vorbildern erscheint bereits das vierte Album. Und das setzt Black Sabbath endlich auch beim Rezensentenpack durch, vielleicht auch deshalb, weil sich »Vol. 4« von der reinen Lehre schon wieder etwas entfernt. Die Band hat erstmals genügend Zeit im Studio, und Tony Iommi nutzt sie, experimentiert mit Gruselechos, holt Streicher ins Studio, spielt dann aber auch genügend bleischwere Riffs, um den eigenen Kanon noch einmal mit »Supernaut« und »Snowblind« zu erweitern. Es sind Zustandsbeschreibungen der Koksexzesse im Studio. Es geht nicht anders. Weil sie das Album quasi selbst produzieren, müssen alle Bandmitglieder Selbstvertrauen tanken. Nicht nur Ozzy.

Das haben ZZ Top nicht nötig, obwohl die Bärte hier noch relativ kurz sind. »Rio Grande Mud«, das zweite Album der kleinen Band aus Texas, bringt nicht den großen Durchbruch, rauscht allerdings nur knapp an den Top 100 vorbei und wird ein Achtungserfolg bei der Kritik. Ihr voll aufgedrehter, mit Verve gespielter Blues ’n’ Boogie leiert nicht nur die alten Licks runter, sondern überzeugt mit landestypischer Coolness, Originalität und Billy Gibbons als Frontman, der am Mikro und an der Gitarre eine unverwechselbare Stimme besitzt. Zudem schreiben sie Songs (»Francine«, »Just Got Paid«, »Chevrolet« etc.), die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen.

Das hatten die Scorpions auf ihrem Debüt noch nicht so drauf. »Lonesome Crow« bewegt sich vornehmlich im verspielten, verträumten und wie im Titelsong strukturell aus dem Leim gehenden Krautrock. Nicht ohne Grund erscheint das Album auf dem deutschen Label Brain. Vor allem der juvenile Michael Schenker darf sich hier nach Herzenslust verausgaben und wird dann ja auch bald von UFO abgeworben. Viel ist nicht hängengeblieben vom Debüt, aber mit »In Search of the Peace of Mind« enthält das Album immerhin eine Hymne, die Michael Schenker heute noch bzw. wieder spielt. Eine Art Powerballade avant la lettre.

Auch Thin Lizzy sind 1972 von einer Hard-Rock-Band ein ziemliches Stück entfernt. Auf »Shades of a Blue Orphanage« probieren sich Lynott, Bell und Downey an frühem Rock ’n’ Roll, Psychedelic und vor allem Folk. Als Fan kann man auch diesem Frühwerk etwas abgewinnen, aber sehr viele Fans gab es eben damals noch nicht. Der verletztliche, lyrisch verträumte Lynott zeigt sich hier allerdings bereits ziemlich deutlich, und seine warme, seelenvolle Stimme überzeugte Ritchie Blackmore und Ian Paice so sehr, dass sie beinahe zusammen als Powertrio Baby Face um die Häuser gezogen wären.

Paice meinte später, Lynott sei auf dem Bass noch nicht so weit gewesen, dass es für ihn und Blackmore gereicht hätte, die gerade voll im Saft stehende, auf der Bühne traumwandlerisch sicher agierende Hauptband dafür im Stich zu lassen. Immerhin ein paar Studiosessions sollen bei der Kollaboration aber herausgekommen sein. Liegt da vielleicht noch ein weiteres hörenswertes 72er-Album in den Archiven, und wir wissen nichts davon? Ein Fall für Ford Fairlane, den Rock-’n’-Roll-Detective.