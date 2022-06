Bahnunglück zu Ferienbeginn

Josef Hornsteiner/Garmisch-Partenkirchner Tagblatt/dpa

Bei einem schweren Zugunglück zu Beginn der Pfingstferien in Bayern sind am Freitag mittag – kurz nach Schulschluss – in Garmisch-Partenkirchen mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden zudem etwa 30 Menschen verletzt, 15 von ihnen kamen in Krankenhäuser. Der Zug sei im Ortsteil Burgrain in den Loisachauen vermutlich entgleist, so ein Sprecher der Bundespolizei – warum, sei noch unklar. Drei Waggons seien umgekippt. Ob der Regionalzug wegen des neuen Neun-Euro-Tickets besonders voll war, war unklar. (dpa/jW)