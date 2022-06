Immer (wieder) gut

Niklas Wolter Musik von allen für alle: Volles Haus im Festivalzelt

Nur einmal musste das Immergut-Festival ausfallen. Einzig 2020 konnte die dreitägige Gute-Laune-Party nicht stattfinden; im vergangenen Jahr musste der Termin lediglich coronabedingt in den Sommer verlegt werden. Dieses Jahr nun wieder alles beim alten: Am vergangenen Wochenende trafen sich Indie-Freundinnen und -Freunde wieder in Neustrelitz, um die Festivalsaison zu eröffnen.

Die Unterrepräsentanz von männlichen Acts – vor allem am Donnerstag, dem »Herrentag« – war erfreulich ungewohnt und erfrischend. Doch beim genauen Blick aufs Line-up fällt auf: 19 der 38 Acts bestanden aus Männern, also exakt die Hälfte. Die andere teilten sich exklusiv weibliche (28,9 Prozent) und gemischte (21,1) Bands. Andere Identitäten, die außerhalb des binären Systems liegen, sind statistisch an dieser Stelle schwer einzubeziehen. Ausgeglichen ist das Verhältnis also doch nicht. Im Vergleich mit anderen Festivals, »Rock am Ring« zum Beispiel, zeigt sich allerdings, wie fortschrittlich die Verteilung auf dem Immergut ist. Auf dem Nürburgring ist in diesem Jahr lediglich ein Act komplett weiblich (The Linda Lindas), während 60 der 69 Bands männlich sind, also 1,4 gegenüber 87 Prozent des Line-ups.

Bevor Mine am Donnerstag als Headlinerin in Neustrelitz die Waldbühne betrat, begeisterten u. a. schon My Ugly Clementine und Lucy Kruger & The Lost Boys das Publikum. Power Plush, bestehend aus drei Frauen und einem Mann, kommt aus Chemnitz und ist beim gleichen Label wie die ebenfalls mehrheitlich weibliche Band Blond, die im vergangenen Jahr auf dem Immergut spielte. So kommt jedes Jahr mehr und mehr das Gefühl auf, Teil einer großen Familie zu sein. Die »Plushys« brachten ihren feministischen Ansatz auf der Zeltbühne auf den Punkt: »… weil uns sexistische Macker übelst auf den Sack gehen«.

Diesen Ansatz hat das Festivalplanungskomitee ebenfalls. Es sei »eine bewusste Entscheidung, auf ein diverses Line-up zu setzen«, so Pressesprecherin Stefanie Rogoll an diesem Donnerstag zu jW. »Einfach schlichtweg aus dem Grund heraus, dass da draußen soviel tolle Musik von Künstlerinnen existiert und dieser eine Bühne geboten werden sollte. Es ist also keine feministische Festivalplanung, sondern vielmehr eine menschliche.« Es sei »weder logisch noch nachhaltig«, nur Männern Raum zu geben. Die Menschen hinter dem Immergut wollten ihren Beitrag leisten, um »das Bild auf Bühnen (zu) verändern«, sie wollten »die Trends für morgen mitgestalten« und einen musikalischen Mix bieten, »der sowohl Geschmack als auch Vision des Immergut-Festivals repräsentiert«.

Nicht nur ist die klare Sichtbarkeit von Frauen eine Selbstverständlichkeit, auf die vor Ort nicht besonders hingewiesen wird, sondern auch queere Kunstschaffende haben beim Immergut eine Plattform. So zum Beispiel Sam Vance-Law, der auf seinem neuesten Album eine Trennung verarbeitete. »Wo bisher Liebe und Schmerz in heteronormativen Narrativen ausbuchstabiert wurden, ist homosexuelle Liebe und damit verbunden auch Liebesleid selten explizit erzählt worden«, schreibt das Berliner Berghain treffend in einer Konzertankündigung für den Sänger, der in seinem Song »Faggot« den oft als Schimpfwort verwendeten Begriff für sich reklamiert.

Auch Musikerinnen und Musiker mit einer klaren linken politischen Einstellung sind fester Bestandteil auf den Bühnen des Immergut-Festivals. So brachte zum Beispiel Juse Ju die Menge vor der Zeltbühne mit seinem Rap über die Berliner »Partybullen« vom G20-Gipfel in Hamburg zum Kochen. Und Danger Dan bewies, dass er eine Feiercrowd auch ohne laute Band in Atem halten kann, nämlich mit Hilfe von Inhalten und der Unterstützung vom Heck-Quartett, das auch das Lied »Mein Vater wird gesucht« (Hans Drach und Gerda Kohlmey, 1935) ohne Text vorspielte und so das Publikum den Tränen nahebrachte.

Den größten Wumms brachte am Sonnabend Headlinerin Noga Erez. Die israelische Musikerin haute den Anwesenden pausenlos die fettesten Beats ihres Elektropops um die Ohren. Selbst technische Probleme taten ihrer bisher ungesehenen Coolness keinen Abbruch.