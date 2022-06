Von Gröko bis Schlampel

Wolfgang Kumm/dpa Wo ist die Wirklichkeit? Robert Habeck am Donnerstag im Bundestag

Heute wird der Bundestag aller Voraussicht nach mit den Stimmen der Regierungskoalition den Bundeshaushalt für das laufende Jahr beschließen. Ohne weitere Aussprache. Gesamtausgaben von 495,8 Milliarden Euro sind geplant – 38,2 Milliarden mehr als im Regierungsentwurf vom März. 138,9 Milliarden Euro davon sollen auf Pump finanziert werden. Ein erwarteter Rückgang der Zinsen für Bundesanleihen wurde eingepreist. Statt 6,24 Milliarden Euro wird nur noch mit 670 Millionen Euro gerechnet.

Läuft alles erwartungsgemäß, werden die Abgeordneten vor der Abstimmung zwei Änderungsanträge der Linksfraktion ablehnen. Einer fordert ein »Gender Budgeting« für Geschlechtergerechtigkeit bei der Mittelverteilung unter besonderer Berücksichtigung der »Verteilung von unbezahlter und bezahlter Arbeit«. Der andere die »Entlastung der Exekutive von Lobby-Druck«. Niemand soll in den Ministerien oder dem Kanzleramt fortan auch nur beratend tätig sein dürfen, der gleichzeitig vertraglich an ein Unternehmen oder einen Verband gebunden ist. Pustekuchen.

Hand aufs Herz

Andersherum lehnt die Linksfraktion den Haushalt rundheraus ab. Er sei »nicht sozial und zutiefst ungerecht«, erklärte die Vorsitzende Amira Mohamed Ali bei der Generaldebatte am Mittwoch dem Kanzler am Beispiel einer alten Frau, die sich seit Jahrzehnten mit einer mickrigen Rente durchschlägt: »Sie bekommen die 300 Euro Energiepauschale, Herr Scholz, die Rentnerin nicht – wie abgehoben muss man denn sein?« Weil Ali in ihrer Rede leise Skepsis gegenüber dem Ölembargo gegen Russland anklingen ließ, legte ihr Nachfolger am Podium die Hand aufs Herz, steigerte das Pathos mit einer Pause und schoss den Vogel ab. »Ich frage mich: Ist das wirklich links?« Stefan Gelbhaar von den Grünen war das. Der hatte 2021 der Linkspartei das Direktmandat in Pankow abgenommen. Im Sonderzug zur Zeitenwende.

So routiniert die Einzelpläne der Ministerien in den vergangenen drei Tagen debattiert wurden, es gab doch einige Pointen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mochte sich am Donnerstag von seinem Vorredner Jens Spahn (CDU) in Sachen Kohle-, Atomkraftwerke und CETA-»Freihandel« keinen »Ideologievorwurf« machen lassen, sondern nur über ganz konkrete »Wirklichkeit« reden. Von den großen Russlandsanktionierern sprach Habeck dann wiederholt als den »Alliierten«, als ginge es um die Befreiung Nazideutschlands. Die Einnahmen, die »Putin« seit Monaten durch höhere Öl- und Gaspreise erziele, »die tun natürlich weh«, so der Minister. Aber man werde die russische Wirtschaft »bis ins Mark treffen«, »Produktionsprozesse zerstören«, und Russland, noch mal, »bis ins Mark treffen«. Ausdrücklich bedankte sich Habeck dann für die Opferbereitschaft der »deutschen Bevölkerung«.

Konkreter wurde er nicht. Wen interessieren schon Peanuts wie etwa die kurzfristig noch in den Haushalt seines Ministeriums eingestellten 2,7 Milliarden Euro für die Anschaffung schwimmender LNG-Terminals?

Vorher ging es am Donnerstag um den 15-Milliarden-Etat des Ministeriums »des Inneren und für Heimat«. Ressortchefin Nancy Faeser (SPD) bedankte sich erwartbar bei Finanzminister Christian Lindner (FDP) für die Unterstützung einer »deutlich härteren Gangart« gegenüber »Clan- und Rockerkriminalität«, meinte dann noch in Geringschätzung der IT-Monopole: »Komplexen Cyberattacken kann nur der Bund etwas entgegensetzen.«

Von dieser Überzeugung am weitesten entfernt war während der Debatten Anke Domscheidt-Berg. »What the fuck!« rief sie in ihrem lustigen Beitrag zum Einzelplan des Ministeriums für Digitales und Verkehr. Über McKinsey, Microsoft, Grüne und Piratenpartei hat Domscheidt-Berg vor einem Jahr zur Linkspartei gefunden. Sie ist deren digitalpolitische Sprecherin, wirkte am Pult aber in einem folkloristischen Filzpulli eher wie eine Maschinenstürmerin. Beim Blick auf die Umsetzung der Digitalisierungsstrategien »kommen mir jetzt schon die Tränen«, meinte sie, und kam mit dem Verweis auf ein schon lange angefordertes »Wimmelbild der Digitalisierungszuständigkeiten«, das immer noch nicht vorliege, zu einem großen Finale: »Das ist keine Ampel, das ist eine Schlampel, meine Damen und Herren!«

»Bitte bleibt laut!«

Das Ende der Regierungskoalition sah die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär, bis 2021 Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, in der Debatte um den Haushalt des Familienministeriums gekommen. »Frau Fester zerlegt den Bundeskanzler«, jubilierte die Fränkin mit Verweis auf einen frühen Höhepunkt der Debatten. Da hatte die jüngste Abgeordnete Emilia »Milla« Fester (Grüne), 22, den Kanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, sich bei den jungen Klimaschützern »zu entschuldigen«, denen er am 27. Mai beim Katholikentag in Stuttgart bescheinigt hatte, sie kämen aus einer »Zeit, die lange zurückliegt, und Gott sei Dank«. Fester sprach den Regierungschef direkt an, und erklärte: »Was auch immer Sie sagen wollten – die geweckten Assoziationen wirken sowohl geschichtsrevisionistisch als auch herabwürdigend für die junge Klimagerechtigkeitsbewegung«. Ihr letztes Wort richtete sie an eine Schülergruppe auf der Besuchertribüne des Parlaments: »Bitte bleibt laut!« Ob sie in diesem Moment wusste, dass auf den Tribünen Äußerungen jeder Art strikt verboten sind, oder nicht – die Jugendlichen hielten sich daran.

Bleibt noch zu konstatieren, wann es im Laufe der Tage zur größten Koalition (Gröko) kam. Bei der Verabschiedung des 5-Milliarden-Etats des neuen Bauministeriums. Der Wohnungsnot sei durch Privatisierung beizukommen, war hier breiter Konsens. Während Emmi Zeulner (CSU) vom »Baukindergeld für Schwellenhaushalte« schwärmte (dem mit 994,6 Millionen Euro größten Einzelposten im Etat), versprach Uwe Schmidt (SPD) »Wohneigentum für Familien mit durchschnittlichem Einkommen«, und Torsten Herbst (FDP) meinte sogar: »Nicht nur Wohnen, sondern auch Wohneigentum ist ein existentielles Bedürfnis.«

Größter Etat im Bundeshaushalt bleibt mit 161,1 Milliarden Euro der Einzelplan für Arbeit und Soziales. Gegenüber dem Regierungsentwurf wurden hier noch mal 963 Millionen Euro draufgeschlagen, 630 Millionen davon für einen zusätzlichen Zuschuss an die allgemeine Rentenversicherung, der nunmehr 29,13 Milliarden Euro beträgt. Vielleicht sagt Lindner schon im nächsten Jahr beim Anziehen der Schuldenbremse: Wer arbeiten muss, möge das gefälligst tun, bis er tot umfällt.