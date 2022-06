»Diskutieren, feiern, Kräfte tanken«

IMAGO/aal.photo/Alexander Pohl Teilnehmer der DGB-Demonstration am 1. Mai 2022 in München

An diesem Wochenende lädt die SDAJ zu vier Pfingstcamps ein – jeweils eines im Norden, im Osten, im Süden und im Westen der BRD. Neben Politik stehen auch Sportangebote und Partys auf dem Programm. Wen wollen Sie mit den Camps erreichen?

Wir richten uns damit an unsere Sympathisantinnen und Sympathisanten, unsere Mitglieder – aber auch an alle Jugendliche, die die SDAJ besser kennenlernen oder einfach nur ein Wochenende politisch diskutieren und gemeinsam feiern wollen.

Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie insgesamt?

Über ganz Deutschland rechnen wir mit mehr als 1.000 Teilnehmern.

Die SDAJ veranstaltet ihre Pfingstcamps alle zwei Jahre. Zu welchem Camp kommen die meisten Teilnehmer?

Das kommt darauf an, wer am besten mobilisiert hat. Die meisten Teilnehmer werden wohl zum Südcamp kommen, da die meisten unserer Landesverbände an der Planung dort beteiligt sind. Bei allen vier Camps gibt es ein breites Programm von Sport über Workshops und politische Diskussionen mit internationalen Gästen bis hin zu Kulturangeboten.

Das Westcamp wird unter anderem damit beworben, man könne dort »einfach nur in der Sonne liegen und abends am Lagerfeuer chillen«. Wie wollen Sie dadurch dem Sozialismus einen Schritt näherkommen?

Es ist auch nichts dadurch gewonnen, nur Parolen oder Sprüche zu rufen. Wir sind ein Jugendverband, in dem sich Jugendliche wohl und zu Hause fühlen, in dem wir uns zusammen weiterbilden und lernen, wie wir gemeinsam kämpfen. Dazu gehört, dass man mal ein Wochenende miteinander diskutiert, feiert und Kräfte für die kommenden Auseinandersetzungen tankt. Denn es steht viel an: die Verhandlungen für einen Tarifvertrag Entlastung für Beschäftigte im Gesundheitswesen, die Grundgesetzänderung für mehr Aufrüstung, der G7-Gipfel, zudem die weiterhin in Büchel lagernden US-Atomwaffen und vieles mehr.

Wie wird in Ihrem Verband über den Ukraine-Krieg und seine Folgen diskutiert? Wo verlaufen Konfliktlinien?

Wir sind als SDAJ demokratisch-zentralistisch organisiert. Das bedeutet, dass wir intern intensiv diskutieren und uns Einschätzungen erarbeiten, in die die verschiedenen Erfahrungen und das Wissen unserer Mitglieder einfließen, und dann nach außen hin geschlossen handeln. Auf diesem Weg konnten wir große Einigkeit bei der Bewertung der aktuellen Situation erzielen: Auf unserem Bundeskongress im März haben wir einen Antrag zum Ukraine-Krieg einstimmig beschlossen. Darin halten wir unter anderem fest, dass der Krieg in der Ukraine schon 2014 begann und bereits vor dem 24. Februar mehr als 10.000 Tote gefordert hat. Unsere Aufgabe hier in Deutschland sehen wir darin, dass wir hier gegen Aufrüstung und Krieg kämpfen, denn mehr Waffen und eine weitere NATO-Osterweiterung werden nicht zur Entspannung des Konflikts beitragen.

Aus diesem Grund haben wir schnell in ganz Deutschland Aktionen vorangetrieben. In Frankfurt waren wir beispielsweise schon 48 Stunden nach dem russischen Einmarsch auf der Straße. Gemeinsam mit Bündnispartnern haben wir eine »Anti-Kriegs-Jugendkonferenz« ausgerichtet. Und aktuell sind wir gegen die geplante Grundgesetzänderung für das »Sondervermögen« der Bundeswehr aktiv.

Angesichts der um sich greifenden Kriegsbegeisterung haben es Linke hierzulande nicht leicht. Mit welchen Bündnispartnern oder Gruppen wollen Sie künftig zusammenarbeiten, um Ihre Ziele zu erreichen?

Wir arbeiten mit allen zusammen, die bereit sind, sich gegen die Aufrüstung hier in Deutschland, für bessere Lebensbedingungen, höhere Löhne und weniger Leistungsdruck in der Schule einzusetzen. Die »Anti-Kriegs-Jugendkonferenz« haben wir unter anderem mit dem SDS, der DIDF-Jugend, Landesverbänden von Solid und Naturfreundejugend und mit Gewerkschaftsjugenden organisiert. Wie schwer wir es dabei haben, zeigt sich beim Intervenieren des Verdi-Bundesvorstands, nachdem Verdi-Jugendgliederungen beschlossen hatten, die Konferenz zu unterstützen. Für uns bleibt es aber dabei: Insbesondere die Arbeit in und mit Gewerkschaftsjugenden und Schülervertretungen ist für uns enorm wichtig.