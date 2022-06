Blut vor der Kamera

Manngold/imago Nur ein kleiner Piks: Fußballer auf dem Weg zur Dopingkontrolle

Masken, stark eingeschränkte oder komplett untersagte zwischenmenschliche Kontakte, Homeoffice als Schutz- und Boomfaktor: Corona hat das Leben verändert, nicht zuletzt die Arbeit der Nationalen Antidopingagentur (Nada). Man kann sagen, das Virus hat innovative Lösungen fürs Kontrollsystem geradezu provoziert. Der Clou ist eine neue Testversion, sie heißt Dried Blood Spot. Das DBS-Verfahren erlaubt es Nada-Kontrolleuren, auf aufwendige Reisen zu den Klienten zu verzichten. Man ist jetzt auch aus der Ferne handlungsfähig. Das gilt für die Blutprobe und amtliche Überwachung des Tests.

Die Utensilien erhalten die Athleten in einem handlichen Karton, dessen Siegel erst mit Anruf des Testers gebrochen werden darf. Mit Hilfe einer Handy-App kann der Nada-Beauftragte sehen, ob der zu testende Sportler sich an die Regeln hält. Zuerst gilt es, ein rechteckiges Element am Oberarm zu befestigen, das ungefähr so aussieht wie ein mobiles Messgeräte für Diabetiker. Über einen Knopf wird ein kleiner Stich ausgelöst, der dafür sorgt, dass sich ein paar Blutstropfen aus dem Oberarm in den Kammern des Testgeräts verteilen. Am Ende des Vorgangs hat man eine A- und B-Probe auf einem kleinen Chip, der versiegelt und eingetütet wird, um in einem bereits frankierten Umschlag ins Labor geschickt zu werden, wo entsprechende Geräte die Analyse übernehmen.

»Die ersten Versuche mit dieser kontaktlosen Methode haben wir 2015 gemacht, damals waren vor allem unsere jungen Athleten sofort begeistert. Sie haben uns ermuntert, an der Test­variante weiterzuarbeiten. Schnell wurde klar, welches Potential sich damit verbindet, und in der Pandemie haben wir dieses System sowohl technisch als auch analytisch weiter perfektioniert«, so Nada-Pressesprecherin Eva Bunthoff in einem Gespräch mit jW. Daran anschließende Forschungen zielten laut Bunthoff darauf, die entnommenen Blutproben einfrieren und längerfristig lagern zu können, sie für spätere Nachproben haltbar zu machen. Derzeit lagere die Nada jährlich insgesamt 3.000 Proben für maximal zehn Jahre ein.

Die Nada betonte, dass die Laboranalytik mit Hilfe des Dried Blood Spot nahezu alle Substanzen erkenne, die auf der Verbotsliste der Weltantidopingagentur (WADA) stehen. Das neue Verfahren sei zwar seit September 2021 offiziell zertifiziert, die Ergebnisse seien indes noch nicht gerichtlich verwertbar. Deshalb, so Nada-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann auf der Jahrespressekonferenz am 31. Mai, »sprechen wir weiterhin von einer Testphase eines wissenschaftlichen Projekts, das sich gerade im Abschluss und unmittelbar vor der Auswertung befindet«. Deshalb könne auch noch nicht mitgeteilt werden, wie viele der insgesamt 7.000 Blutproben aus dem Vorjahr nach dem neuartigen Onlineverfahren entnommen wurden.

Geplant sei die kontaktlose Dopingprobe. Meint, das DBS-Remote-Verfahren demnächst so weit auszubauen, dass die Methode in der Praxis flächendeckend und parallel zum Standardprogramm der Urin- und Blutuntersuchungen im Antidopingkampf gehören kann. Realistisch sei dies auch, so Bunthoff, weil die Rücksendung der Proben mit der Post tatsächlich problemlos funktioniere. »Das sicherzustellen«, sagte sie, sei in der Tat eine kleine Herausforderung gewesen. »Wir tracken alles, wir tracken jede Sendung über spezielle Codes. So ist gewährleistet, dass unterwegs nichts verlorengeht.« Unklar sei allerdings noch, ob die »Blutentnahme aus der Distanz« auch grenzüberschreitend realisierbar sei. Etwa wenn Athleten kontrolliert werden sollen, die sich im Ausland im Trainingslager aufhalten. Vorerst sei noch ungeklärt, »ob die Sportlerinnen und Sportler unsere Testgeräte einfach über jede Grenze mitnehmen können und wie sie die Proben zurückschicken«.