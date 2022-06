Kahlschlag bei der BBC

Toby Melville/REUTERS »Die Reichweite dürfte erheblich verringert werden« (BBC Television Centre in London)

Die British Broadcasting Corporation (BBC), älteste nationale Rundfunkanstalt der Welt, steht vor einem gravierenden Umbruch: Sender sollen geschlossen werden oder nur noch im Internet verfügbar sein, Formate zusammengelegt, das Budget für lokale Fernseh- und Radiostationen zusammengestrichen werden. Bis zu 1.000 Arbeitsplätze könnten durch diese Pläne verlorengehen, berichtete die Zeitung The Guardian am 26. Mai.

Hintergrund für den Umbau des öffentlichen Senderverbunds sind Pläne der britischen Regierung, die Rundfunkgebühren bis 2027 abzuschaffen. Zunächst sollen sie für die kommenden zwei Jahre bei 160 Pfund pro Haushalt und Jahr eingefroren werden, wie Kulturministerin Nadine Dorries im Mai bekanntgab. Daraus ergibt sich für die BBC eine Finanzierungslücke von 285 Millionen Pfund jährlich. BBC-Generaldirektor Timothy Davie reagierte mit einem ehrgeizigen Kürzungsplan: Nicht nur der drohende Fehlbetrag soll eingespart werden – Davie will das Budget für bestehende Fernseh- und Radioformate um ganze 500 Millionen Pfund zusammenstreichen. Die zusätzlichen »Einsparungen« sollen in neue digitale Angebote investiert werden.

CBBC, BBC Four und Radio 4 Extra sollen zu reinen Internetsendern werden, die fremdsprachigen Dienste des BBC-»World Service« ebenfalls nur noch online verfügbar sein. Laut Guardian könnte letzteres für die Regierung von besonderer Bedeutung sein, da sie den »World Service« bislang als Schlüsselinstrument »britischer Softpower« im Ausland betrachtet habe. Nun könnte die Reichweite britischer Propaganda erheblich verringert werden. Was die Kürzungen bei lokalen Fernseh- und Radiosendern angeht, sollen vor allem Radioprogramme zusammengelegt werden, aber manche lokale Fernsehproduktion soll auch ganz eingestellt werden.

Die Streichungsorgie dürfte Millionen Briten treffen und könnte die soziale Spaltung des Landes noch weiter befördern, hieß es im Guardian. Gerade die älteren und ärmeren Menschen hätten keinen Zugang zum Internet. Und viele weitere verfügten zu Hause nicht über einen Breitbandanschluss, der für den Zugriff auf Streamingdienste erforderlich sei.

Wie sich die BBC ab 2027 finanzieren soll, ist nicht geklärt. Dem Plan zur Abschaffung der Rundfunkgebühren waren hitzige Diskussionen vorausgegangen. Das Finanzierungsmodell wurde dabei mit zwei Hauptargumenten in die Zange genommen. Zum einen wurde auf die veränderte Mediennutzung der Briten hingewiesen, die sich zunehmend an digitalen, kommerziellen Angeboten von Netflix, Disney plus oder Amazon Prime ausrichtet. Zum anderen wurde der BBC immer wieder politische Voreingenommenheit vorgehalten. So hatten sich Befürworter des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union vehement über die Berichterstattung der BBC zu diesem Thema beschwert. Der Forderung nach Abschaffung der Gebühren wurde dadurch populär.