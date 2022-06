ZUMA Press/imago/Montage jW

Zenz sprengt die Chinesische Mauer

Zu jW vom 25.5.: »Beijing: Kein Missbrauch von Menschenrechten«

Viele Monate blieb es einigermaßen still um das Thema Menschenrechte im chinesischen Xinjiang. Aber zeitgleich mit dem China-Besuch der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet, bei dem auch eine Reise nach Xinjiang vorgesehen war, funktionierten die bedingten Reflexe der politischen Akteure in Politik und Medien. Würde die UN-Kommissarin möglicherweise etwas in Augenschein nehmen, was die (...) westliche Ordnungsmacht trotz aller Besuchsangebote nicht sehen will? Aber da steht ja an der Tankstelle einer, der seine Kunden aus seiner Zapfsäule mit Informationen bedient: Sein Name ist Adrian Zenz, bekannt für seine Forschung zu den Umerziehungslagern in Xinjiang, so Wikipedia.

Etwas genauer: Das unabhängige Nachrichtenportal The Grayzone hat mehrfach anhand umfangreicher Daten und Fakten das wahre Gesicht von Zenz gezeigt und die Lüge über den sogenannten Genozid in Xinjiang widerlegt. (…)

Meine etwas salopp formulierte Frage: »Möchten Sie von diesem Herrn einen Gebrauchtwagen kaufen?« Der Spiegel und die Wirtschaftswoche haben das bereits getan, und sind zur entlarvenden Feststellung gelangt, dass Zenz »fast im Alleingang« (Spiegel) bzw. »quasi im Alleingang« (Wirtschaftswoche) die Menschenrechtsverbrechen der Chinesen in Xinjiang aufgedeckt hat.

Das angeblich neue Datenmaterial, von dem seit einigen Tagen geredet wird, wurde zur mediengerechten Auswertung Herrn Zenz (wem sonst?) zugespielt, der sie sogleich als brandneue Enthüllungen zum Verkauf angeboten hat. Eifrigen Gebrauch davon haben die politischen Akteure bereits in Brüssel und Berlin gemacht. Mit den eingeübten Betroffenheitsminen Baerbocks, Bütikofers und anderer wollen sie wohl schon die Chinesische Mauer sprengen.

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

»Wir brauchen Entlastung«

Zu jW vom 20.5.: »Fünf Jahre Deckel drauf«

Ich arbeite seit 2015 für einen kommunalen Arbeitgeber und im sozialpädagogischen Bereich einer Freiwilligen Ganztagsgrundschule. Unser Team ist komplett gewerkschaftlich organisiert. Wir haben also alle gestreikt und sind auch alle weiter streikbereit. Als wir mitein­ander das Einigungspapier der Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst durcharbeiteten, war der Tenor: Das lehnen wir ab!

Bis Mitte Juni soll die Basis darüber diskutieren, ob sie der Einigung zustimmt oder nicht. (…) Die Länge der Laufzeit ist zwar üblich, aber man muss bedenken, dass wir am Ende einer Tarifvertragslaufzeit von sieben Jahren stehen. Durch die Pandemie waren die Verhandlungen vertagt worden. Wir waren also sehr lange sehr geduldig.

Was wir kritisieren: keine Perspektive für die Ausbildung. Wo sollen diese vielen Erzie­herInnen herkommen, die benötigt werden? (…) Dass die Stufenlaufzeiten verkürzt werden, ist natürlich sehr zu begrüßen. Die Verweildauer im Beruf ist relativ kurz, und so erreichen viele gar nicht die Stufe vier, ab der die Bezahlung meiner Meinung nach halbwegs in Ordnung ist. Ab Oktober, schreibt David Maiwald, sollten die Stufenlaufzeiten der allgemeinen Entgelttabelle denen im öffentlichen Dienst angepasst werden. Das suggeriert, ab Oktober 2022, in dem mir vorliegenden Papier vom 18. Mai 2022 steht das erst für Oktober 2024 (Punkt IX, Stufenlaufzeiten)! Ich freue mich, wenn ich mich irre und die Stufenlaufzeiten ab Oktober 2022 verkürzt werden.

Im Kleingedruckten und schwer Verständlichen dieses Papiers ist zu lesen, dass Menschen, die Vergleichbares arbeiten, auch gleich bezahlt werden sollen, wogegen nichts zu sagen ist. Also sind viele Passagen enthalten, dass Beschäftigte, die diese und jene Tätigkeiten ausführen, unabhängig von ihrer Ausbildung gleichwertig bezahlt werden. Ich könnte das auch so interpretieren, dass Personal durch kürzere oder gar keine fachspezifische Ausbildung in den Beruf gelockt werden soll.

Man sollte ehrlich mit uns umgehen. Wenn es nicht möglich ist, ausreichend Erzieherinnen auszubilden, weil es schlicht an Berufsschullehrerinnen mangelt, dann sollte man das auch sagen. Wir brauchen Entlastung, und das funktioniert über mehr Personal. Wo das herkommen soll, ist nach wie vor unklar. Dass Erzieherinnen nun zwei Urlaubstage mehr haben als andere, macht den Beruf attraktiver, auch wenn es die Schrauben für die Kita-Leitungen weiter anzieht.

Sonja Ruf, Saarbrücken

Russophobie

Zu jW vom 25.5.: »›Blutige Arbeit zu verrichten‹«

Es ist sicher so, dass die Russophobie durch die Ereignisse des 19. Jahrhunderts noch einmal angestachelt worden ist. Doch hieß es in einem Geographielehrbuch von 1724: »Vor nicht gar langer Zeit wurden die Russen noch für ein sehr unwissendes und so übelgeartetes Volck gehalten / daß man auch in öffentlichen Kirchen-Gebete Gott anruffete / daß er uns vor solchen gnädig bewahren möchte.« Ein anderes solches »Werk« von 1736 formulierte: »Doch ist nicht zu leugnen, daß (…) unter dem Moscowitischen Pöbel selbst viel faules, versoffenes, tückisches und ungezogenes Gesindel angetroffen wird.«

Versuche beider Autoren, das mit dem Verweis auf die Verdienste Zar Peter I. abzuschwächen, wirkten eher lau. Selbstredend blieben den Angehörigen der großen mittel- und westeuropäischen Nationen solche Charakterisierungen erspart.

Es ist erstaunlich, wie sich die Propaganda über die Jahrhunderte gleicht, stets vorgetragen von deutschen, akademisch gebildeten Eliten und geglaubt von Menschen, die sich angesichts ihrer eigenen unerfreulichen Umstände gern für etwas Besseres halten.

Michael Wallaschek, Halle (Saale)