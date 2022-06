Der Sohn der Pflegekraft

Mila Teshaieva/Drop-Out Cinema Die Figuren in diesem Film haben ihre Abgründe: Roman (Yelizar Nazarenko) frisiert eine Barbiepuppe

Was hat die Ukraine den Deutschen vor dem aktuellen Krieg bedeutet? Oberflächlich betrachtet, hielt man sie wohl für ein Land der windigen Geschäftemacher und billigen Arbeitskräfte. Eine solche ist Oksana, eine junge Frau, die ihren neunjährigen Sohn Roman bei der Großmutter im Heimatdorf ließ, um in Deutschland als 24-Stunden-Pflegekraft zu arbeiten. Und das ungemeldet, schwarz, ohne Rechte oder Versicherung, dafür in Begegnung mit vielfältigen Vorurteilen.

Nach dem Tod der zu pflegenden Frau ergibt sich für Oksana ein engeres Verhältnis zu dem Witwer, dem Diabetiker Gert. Doch sie ist illegal im Land. Ebenso illegal – versteckt von einem Lkw-Fahrer – reist Roman zu ihr, nachdem die Großmutter gestorben ist und es keine weiteren Verwandten gibt, die ihn aufnehmen würden. Dass Roman nun in Gerts Haus wohnen wird und seine geliebte Mutter mit dem fremden Mann teilen muss, lässt die beiden als Rivalen erscheinen – obwohl Gert sich alle Mühe gibt, den Jungen für sich zu gewinnen.

Diese kammerspielartige Sozialstudie um Abhängigkeit, Liebe und Eifersucht schrieb Regisseur Marcus Lenz gemeinsam mit seinem Koautor Lars Hubrich angeregt durch wahre Ereignisse. Den illegal in Deutschland arbeitenden Ausländern droht ständig die Abschiebung. Die Zwänge sind unhintergehbar.

Neben der Ukrainerin Maria Bruni als Oksana war der kleine Yelizar Nazarenko (den der Regisseur unter ca. 5.000 Kindern ausgewählt hatte) dem deutschen Charakterdarsteller Udo Samel in beider intensiven Szenen ein ebenbürtiger Partner, der oft improvisieren durfte. Er bekam das Skript nicht in die Hand und sollte spontan auf die Situationen reagieren. Der Film ist ganz aus Romans Sicht erzählt. So überrascht Yelizar Nazarenkos Darstellung des Kindes durch ein lautes Schreien, wie es ihm als Fan aus der Heavy-Metal-Szene vertraut war. Das vernachlässigte, oft auch wütende Kind lernt nur langsam, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Auch Gert, der sich bewusst ist, dass er eine Pflegekraft illegal beschäftigt hat, ist nicht nur gut. Er kann sich nicht durchringen, zu Oksana zu stehen, als sie schwer erkrankt. Alle Figuren haben in diesem Film ihre Abgründe.

Die Dreharbeiten der deutsch-ukrainischen Koproduktion fanden im Sommer 2018 hauptsächlich in der Ukraine statt. Zwei Jahre später begann eine Tour durch zahlreiche Festivals mit Südkorea als Ausgangspunkt. Mindestens neun Preise gingen an den Film als Ganzes sowie für Einzelleistungen.

Der inzwischen 14jährige Yelizar lebt seit kurzem mit seiner Mutter Natalija in Berlin. Zwar sind sie dem Krieg entkommen, aber sie mussten Vater und Bruder zurücklassen, die an der Front kämpfen. Auch die Hauptdarstellerin Maria Bruni kam mit ihrer Tochter nach Deutschland.

Regisseur Marcus Lenz, der auch als Kameramann arbeitet, zog es hingegen nach Butscha und Borodjanka, beide in Kiews Umgebung, um dort Dokumentarmaterial zu sammeln. Es gelangen ihm so alltägliche wie auch gespenstische Aufnahmen wie die von einer vor Ruinen aufspielenden Militärkapelle. In der Nähe des im Februar und März von erbitterten Kämpfen betroffenen Urlaubsortes Irpin hatten 2018 die Dreharbeiten zu »Rivale« stattgefunden. Lenz hat eine besondere Beziehung zur Ukraine. Seine Ehefrau, die Fotografin Mila Teshaieva, kommt von dort. Diese Verbundenheit merkt man seinem Spielfilm »Rivale« deutlich an.