Roland Weihrauch/dpa »Und das ist erst der Anfang«: Stahlarbeiter von Thyssen-Krupp am Mittwoch in Gelsenkirchen

Bereits am ersten Warnstreiktag legten 3.000 Kollegen der Salzgitter AG die Arbeit nieder. Und das ist erst der Anfang. Diese Auseinandersetzung werde sehr ernst genommen, sagte Inga Wolfram im Gespräch mit jW am Mittwoch. Einen Tag nach Ende der Friedenspflicht für die Belegschaften der westdeutschen und ostdeutschen Stahlindustrie hält die politische Sekretärin für Süd-Ost-Niedersachsen einen unbefristeten Streik nicht für ausgeschlossen. Ähnliches war auch vom ersten Bevollmächtigten der IG Metall Salzgitter-Peine zu vernehmen. Sollte es die Kapitalseite in der kommenden Verhandlungsrunde am 10. Juni nicht schaffen, Bewegung in die Verhandlungen zu bringen, scheue die Gewerkschaft nicht davor zurück, eine Urabstimmung einzuleiten, erklärte Matthias Wilhelm am Mittwoch.

Nach zwei Jahren der Lohnzurückhaltung fordern die Beschäftigten endlich wieder dauerhafte Tariferhöhungen anstelle von Einmalzahlungen. Die IG Metall fordert in der Tarifrunde 8,2 Prozent. Der Arbeitgeberverband Stahl (AGV Stahl) bietet statt dessen abermals eine Einmalzahlung – von 2.100 Euro – und argumentiert mit unsicheren Zeiten. Der Vorsitzende des AGV Stahl, Heinz Jörg Fuhrmann, verglich die »Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft und in der Stahlindustrie bezüglich der weiteren konjunkturellen Entwicklung« nach der ersten Verhandlungsrunde gar mit der in der Kuba-Krise 1962. Ein möglicher Gasstopp und die Teuerung infolge von Versorgungsengpässen aufgrund von Störungen in den Lieferketten rechtfertigen aus Sicht des AGV Stahl die Forderung der IG Metall nicht.

Dabei ist die wirtschaftliche Situation der Stahlbranche gut, mitunter sogar exzellent. Und im Gegensatz zu den Unternehmen könnten die Beschäftigten Preissteigerungen nicht einfach weitergeben, machte André Arenz, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Olpe am Mittwoch gegenüber jW deutlich. Am vergleichsweise kleinen Thyssen-Krupp-Standort in Finnentrop bei Olpe streikten am Donnerstag ebenfalls 100 Arbeiter. Ein dritter Streik fand bei Thyssen-Krupp in Gelsenkirchen statt. Die Kollegen könnten dem Bäcker auch keinen Pauschalbetrag zahlen und sich um weitere Teuerung nicht scheren, so Arenz.

Die Stahlindustrie hingegen gibt Preissteigerungen bisher einfach an die Kunden weiter. So lag der Preis für Warmband nach Angaben der IG Metall am 18. April 2022 bei 1.351 Euro pro Tonne. »Am 23. Februar, einen Tag vor Kriegsausbruch, lag der Preis noch bei 965 Euro«, heißt es in einer Pressemitteilung von Donnerstag. Auch aufgrund dieser Entwicklung hätten einige Stahlkonzerne ihre Ergebnisprognose für das Jahr 2022 angehoben. Die Umsätze der Eisen- und Stahlindustrie haben sich nach dem Krisenjahr 2020, in dem 26,6 Milliarden Euro erwirtschaftet wurden, drastisch erhöht. Im Jahr 2021 sind es mit 36,1 rund zehn Milliarden Euro mehr an Umsatz, den die Lohnabhängigen für die Betriebe erwirtschaftet haben. Die Salzgitter AG konnte allein im ersten Quartal 2022 fast eine Verfünffachung des Konzerngewinns erzielen – fast 370 Millionen Euro statt 76,6 Millionen Euro im Vorjahr. 2021 konnte im Gesamtjahr ein Konzerngewinn von 706 Millionen Euro vor Steuern erzielt werden.

Aus Sicht von Birgit Dietze, IG-Metall-Bezirksleiterin Berlin, Brandenburg, Sachsen, ist im Unterschied zu anderen Branchen in der Stahlindustrie von Krise nichts zu spüren. Durch den Krieg entfielen mit Russland und der Ukraine zwei große Produzentenländer auf den Weltmärkten, erklärte Dietze nach der ersten gescheiterten Verhandlungsrunde für die Stahlbeschäftigten in Ostdeutschland. Die Unternehmen schafften kaum, die Aufträge abzuarbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen in den Stahlwerken führen Extraschichten, damit ihre Betriebe liefern können. Das sollen die »Arbeitgeber« in der Tarifrunde anerkennen. Deshalb streiken diesen Donnerstag auch die Arbeiter von sieben Stahlbetrieben in Eisenhüttenstadt und Ilsenburg.