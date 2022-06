Scholz-Stolz

Markus Schreiber/AP Photo/dpa Jede Eskalation des Krieges steigert den Ehrgeiz des Bundeskanzlers. Oppositionsführer Friedrich Merz dankt es ihm

CDU-Chef Friedrich Merz ist noch im Blackrock-Modus, wonach »unser« Geld die Welt regiert – gemeint: das Universum. Am Mittwoch eröffnete er jedenfalls die Bundestagsdebatte zum Kanzleramtsetat wie ein Stellvertreter auf Erden mit Majestätsplural. Hoheitsvoll dankte er der Koalition für die Einigung auf 100 Milliarden Euro »Sondervermögen Bundeswehr«: SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP seien »unseren Wünschen vollumfänglich nachgekommen«. Gemeinsam mit der angeblichen Regierungspartei FDP hatten CDU und CSU, Sozialdemokraten und Kriegsgrüne diktiert, was die am Sonntag abend »in allen sechs Punkten« (Merz am Montag) unterzeichneten. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert versicherte zwar ungefragt: »Die Ampelregierung muss von keinem ihrer sozialen Ziele Abstand nehmen.« Es werde »keine Konkurrenzdiskussion« geben. Olaf Scholz wiederholte das am Mittwoch sinngemäß, die Lüge wurde durch ihn nicht intelligenter.

Der Kanzler muss im Gegensatz zum Oppositionsführer noch lernen, wie in gehobenen Kreisen Triumphe kassiert werden: Gnädigst entgegennehmen, wenn der Klassenauftrag erfüllt ist. In der Bundesrepublik haben die aggressivsten Kräfte des Kapitals das Zepter übernommen, der Regierungschef hat sich bestenfalls bei ihnen zu bedanken. Statt dessen bemühte sich der Kanzler streberisch in seiner Entgegnung auf Merz, als Leistungsnachweis allerschwerste Waffenlieferungen an die Ukraine aufzuzählen. Zudem krönte Scholz seine Panzer-, Haubitzen-, Raketen- und Munitionsexportliste mit der Heiligsprechung seiner selbst, er habe damit und mit dem »Quantensprung« des »Sondervermögens« die »größte Veränderung der sicherheitspolitischen Architektur« der BRD vollbracht. Das mache ihn »stolz« und »dankbar«, weil »die« Opposition mitgeholfen habe. Unklar blieb nur, ob er über sich selbst oder den US-Präsidenten mehr ergriffen war, als er huldigend dessen Ankündigung zitierte, der Ukraine Mehrfachraketenwerfer zu schicken. Jede Eskalation des Krieges durch USA und NATO steigert den Scholzschen Ehrgeiz, ganz vorn im transatlantischen »Geleitzug« zu sein. Also wird, so der Kanzler, die Bundeswehr demnächst »die größte konventionelle Armee im europäischen NATO-System sein«. Der Mann hat ein Ziel vor den Augen.

Dabei hätte Olaf im Waffenglück fast seine Wähler vergessen. Die leiden unter dem gerade besonders starken Monopoldrang nach Extraprofit und ängstigen sich laut Umfragen vor Preisexplosionen mehr als vor dem Ukraine-Krieg. Das ist laut SPD zwar unberechtigt, aber zur Sicherheit will der Scholz über den Preisdruck mit Unternehmern und Gewerkschaften in »konzertierter Aktion« reden. Die gab es ab 1967 schon einmal, Nennenswertes ist nicht überliefert. Ernst gemeint war sie schon damals nicht und richtete sich wie heute an die falsche Adresse: Das Kapital als Inflationstreiber ist der SPD unbekannt. So bleibt ausreichend Platz für Stolz aufs sozialdemokratische Waffengewerbe.