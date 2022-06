Knirschen im Gebälk

Carlos Barria/REUTERS Was wollen die USA in der Ukraine erreichen? Straßenszene in Bachmut am 29. Mai

Als der frühere US-Außenminister Henry Kissinger vergangene Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos die Ukraine im Interesse des Friedens zu territorialen Konzessionen an Russland aufforderte, erntete er damit zwar in Kiew empörte Kommentare. Gleichwohl war er nicht der senile Vertreter einer Einzelmeinung, als den ihn Präsident Wolodimir Selenskij sofort anrempelte. In den USA hat eine Debatte darüber begonnen, wie weit das Land in seiner militärischen Unterstützung für die Ukraine gehen soll. Das zeigt sich nicht nur darin, dass US-Präsident Joseph Biden Kiew einstweilen »nur« Raketenwerfer zugesagt hat, aber dazu zumindest vorläufig nur Munition mit relativ geringen Reichweiten von einigen Dutzend Kilometern. Angeblich, um der Ukraine nicht die Möglichkeit zu Schlägen in die Tiefe russischen Territoriums zu geben.

Das ist natürlich eine Scheinalternative. Die ukrainischen Truppen sind im Raum Charkow so nah an die Grenze herangerückt, dass sie von dort aus ebenso das russische Belgorod beschießen können, wie es in der umgekehrten Richtung auch geschieht. Charakteristischerweise hat sich Biden offenbar von Selenskij zusätzlich die Zusage geben lassen, keine Ziele in Russlands anzugreifen. Wie lange die hält, muss sich zeigen.

Das öffentliche Nachdenken darüber, was die USA im Ukraine-Krieg anstreben sollten, zeigt natürlich erstens: Es ist (auch) ihr Krieg. Zweitens aber relativiert sich das Kriegsziel der maximalen Schwächung Russlands mit Hilfe der Ukraine inzwischen als eines unter anderen. Kurz vor dem Kissinger-Auftritt in Davos hatte die Tageszeitung New York Times von der Kiewer Regierung die Bereitschaft zu »schmerzlichen Entscheidungen« verlangt, vor einigen Tagen schob die Washington Post einen Kommentar nach, wonach es Zeit sei, »die orthodoxe Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine in Frage zu stellen« und »sich nicht von Leuten mit unklaren Lobbyverbindungen manipulieren« zu lassen. Gleichzeitig erklärte der US-Generalstabschef Mark Milley gegenüber dem Fernsehsender Fox News, eine Verhandlungslösung sei »das logischste Ende« des Konflikts.

Der Witz an diesem Meinungskonzert ist, dass die skalierten Waffenlieferungen sowie die unbegrenzten Finanzhilfen an Kiew Aufrufe zu Verhandlungen nicht ausschließen, sondern ergänzen. Die Waffenlieferungen zielen darauf ab, der Ukraine jene Handlungsfähigkeit zu erhalten, welche dem Land zu entreißen laut dem Militärtheoretiker Carl von Clausewitz (1780–1831) das Wesen des Krieges und damit oberstes russisches Kriegsziel ist. Im Klartext: Kiew soll in die Lage versetzt werden, den Krieg so lange weiterzuführen, wie es selbst und seine westlichen Lieferanten und Finanziers dies für vertretbar und wünschenswert halten. Erst am Mittwoch schrieb die dem Pentagon und der US-Rüstungsindustrie nahestehende Denkfabrik »Institute for the Study of War«, dass Russland seine Kräfte im Donbass für militärisch nicht ausschlaggebende Teilerfolge verzettele, während es gleichzeitig die Verteidigung des strategisch viel wichtigeren Gebiets Cherson zu vernachlässigen gezwungen sei.

Dass für Russland die militärischen Ressourcen nicht unbegrenzt und die Verluste offenbar erheblich sind, wird auch aus immer mehr Äußerungen auf dortiger Seite deutlich. Igor Girkin alias Strelkow, einer der Hauptakteure des Donbassaufstands von 2014, bezeichnet in russischen Mainstreammedien völlig unsanktioniert die »Spezialoperation« als Fehlschlag, obwohl für das Verbreiten von »Falschinformationen über die Streitkräfte« offiziell hohe Haftstrafen drohen. Vor ein paar Tagen berichtete die exilukrainische Webseite antifashist.com in sympathisierendem Ton über Unzufriedenheit unter den Soldaten der Donbassrepubliken. Sie hatten sich in einer Videobotschaft darüber beschwert, dass sie ohne vernünftige Ausbildung und Ausrüstung an die heißesten Stellen der Front geworfen würden und dass ihre Reserveregimenter in Mariupol Verluste von bis zu 40 Prozent erlitten hätten. Das bestätigt indirekt ukrainische Darstellungen, dass die russischen Gebietsverluste im Raum Charkiw auf den Einsatz schlecht ausgebildeter Reservisten aus der international nicht anerkannten VR Donezk zurückzuführen gewesen seien.