Schleichweg zur »Normalisierung«

Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS Die Außenminister Bahrains, Ägyptens, Israels, der USA, Marokkos und der Vereinigten Arabischen Emirate (v. l. n. r.) am 28. März in Sde Boker in Israel

Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate haben am Dienstag ein Freihandelsabkommen unterzeichnet, durch das auf etwa 96 Prozent des Warenaustausches zwischen beiden Ländern kein Zoll mehr gezahlt werden muss. Es ist die erste derartige Vereinbarung zwischen Israel und einem arabischen Staat. Das Handelsvolumen der beiden Länder seit der »Normalisierung« ihrer Beziehungen im September 2020 beläuft sich auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Für die Jahre 2023 und 2024 wird ein Warenaustausch im Wert von fünf Milliarden US-Dollar angestrebt.

Tel Aviv hat 2020 dank der Unterstützung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump »Normalisierungsabkommen« mit vier arabischen Staaten geschlossen. Neben den Emiraten sind das der kleine Inselstaat Bahrain, Marokko und der Sudan. Geheimnisvolle Ankündigungen des damaligen israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, dass ungenannte weitere Länder mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung sehr bald folgen würden, wurden bisher nicht umgesetzt.

In der letzten Maiwoche häuften sich in den israelischen Medien Meldungen über die Anbahnung einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem zionistischen Staat und Saudi-Arabien. Bisher hat das monarchistische Regime in Riad praktische Schritte in diese Richtung davon abhängig gemacht, dass Israel zur Verständigung mit den Palästinensern über deren staatliche Unabhängigkeit bereit sein müsse.

Am vergangenen Freitag berichtete der israelische Privatsender Channel 12, dass kürzlich ein nicht näher bezeichneter hochrangiger israelischer Abgesandter Saudi-Arabien besucht habe und im königlichen Palast von Riad herzlich empfangen worden sei. Die Gespräche hätten sich um die Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten, insbesondere in Fragen der regionalen Sicherheit gegenüber dem gemeinsamen Gegner Iran, gedreht. Angaben zur Quelle dieser Behauptung und Einzelheiten der angeblichen Gespräche machte der Sender nicht.

Am vorigen Donnerstag bestätigte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, dass Brett McGurk, der wichtigste Berater von Präsident Joseph Biden zur Nahostpolitik, und der Beauftragte des Außenministeriums für Energiefragen, Amos Hochstein, Anfang der Woche Gespräche in Riad geführt hatten. Dabei sei es um eine »stabile globale Energieversorgung« und »eine Reihe von regionalen Themen, einschließlich der destabilisierenden Aktivitäten Irans«, gegangen.

Israelische Medien hatten zuvor über »Geheimgespräche« der beiden US-Diplomaten berichtet. Ein zentrales Thema sei ein geplanter Deal zwischen den USA, Israel, Saudi-Arabien und Ägypten über die Zukunft der Inseln Tiran und Sanafir im Roten Meer gewesen. Rechtlich gehören sie zu Saudi-Arabien, das sie aber 1949 beziehungsweise Anfang der 1950er Jahre Ägypten überlassen hatte. Mit der Kontrolle über diese Inseln lässt sich die Meerenge von Tiran zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Akaba abriegeln, an dem die israelische Hafenstadt Eilat liegt. Das war einer der Gründe für den Junikrieg 1967.

Am 14. Juni 2017 stimmte das ägyptische Parlament der Rückübertragung der Inseln an Saudi-Arabien zu, zehn Tage später wurde die entsprechende Vereinbarung zwischen Kairo und Riad durch die Unterschrift des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Al-Sisi rechtskräftig. Damit ist die Angelegenheit jedoch noch nicht abgeschlossen. Im Friedensvertrag mit Israel musste sich Ägypten 1979 verpflichten, den Status der Meerenge als offenen internationalen Wasserweg anzuerkennen und die Stationierung einer von den USA geführten Beobachtergruppe auf Tiran zuzulassen. Saudi-Arabien müsste diese Verpflichtungen übernehmen, sperrt sich aber angeblich noch angesichts des zweiten Punktes.

In jedem Fall setzt der Abschluss der Übergabe der Inseln Verhandlungen und eine direkte Vereinbarung zwischen Riad und Tel Aviv voraus. Aus israelischer und US-amerikanischer Sicht bietet das die Chance, der angestrebten Normalisierung einen Schritt näher zu kommen.