Engpässe in Kinderkliniken

Berlin. Dramatische Versorgungsengpässe seien in den Kinderkliniken hierzulande absolut keine Seltenheit, sagte der Präsident der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). »Im Herbst waren nahezu alle Kinderkliniken komplett überlastet«, so Dötsch. Mitunter müssten Kinder bereits »über die Grenze nach Luxemburg, Belgien oder in die Niederlande verlegt« werden. Der Generalsekretär der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Florian Hoffmann, pflichtete ihm gegenüber den Funke-Blättern bei. »Die Lage der Kinderkliniken ist dramatisch und wird sich eher noch verschärfen.« (dpa/jW)