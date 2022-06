Umsatzeinbruch im Einzelhandel

Wiesbaden. Der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel ist im April im Vormonatsvergleich so stark zurückgegangen wie noch nie seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1994. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, verzeichnete der Sektor einen realen Umsatzrückgang von 7,7 Prozent im Vergleich zum März 2022. Auch andere Einzelhandelsbranchen verzeichneten im April ein deutliches Minus im Vergleich zum Vormonat. So betrug der Umsatzrückgang beim deutschen Einzelhandel insgesamt 5,4 Prozent im Vormonatsvergleich. Nominal stieg der Umsatz hingegen um 6,2 Prozent – dies spiegele die hohen Preissteigerungen, so die Statistiker. (AFP/jW)