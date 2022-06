Mehr als nur Trinkgeld

Uwe Anspach/dpa Beschäftigte im Gastgewerbe wurden bei Milliardenhilfen für Unternehmen in der Pandemiezeit nicht berücksichtigt

Ein Lichtblick. Für Beschäftigte im Gastgewerbe in Baden-Württemberg konnte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) am Dienstag in der Tarifauseinandersetzung mit dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga eine Einigung erzielen.

Sie standen mit dem Rücken zur Wand. Die Beschäftigten waren bei den Milliardenhilfen für Unternehmen in der Pandemiezeit nicht berücksichtigt worden. Und schlimmer noch: Die Branche hat nicht zuletzt wegen massenhafter Entlassungen rund 30 Prozent der Beschäftigten verloren. Wer blieb, musste teilweise über Monate mit Kurzarbeitergeld auskommen, war dabei mit der Ausarbeitung und Durchsetzung von Hygienekonzepten, mit Mehraufwand und Belastungen konfrontiert. »Wir haben ein Ausbluten der Branche erlebt«, sagte NGG-Landesbezirkssekretär Alexander Münchow am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Der Dehoga habe sich einer Aufstockung des Kurzarbeitergeldes »strikt verweigert«.

Steigende Preise und Inflationsentwicklung treffen auch Beschäftigte im Gastgewerbe, der Tarifvertrag kann die Entwicklung zunächst ausgleichen. Ausgelernte Fachkräfte sollen nun ab Juli 8,9 Prozent mehr Geld, also 14,30 Euro pro Arbeitsstunde erhalten, ab Oktober 2023 soll eine nochmalige Anhebung um 8,4 Prozent auf 15,50 Euro erfolgen. Für ungelernte Beschäftigte steigt der Stundenlohn ab Juli um 14,3 Prozent auf 12,30 Euro die Stunde, zu Oktober 2023 soll eine Anhebung auf 12,60 Euro erfolgen. Auszubildende erhalten ab September 100 Euro mehr, je nach Lehrjahr ein Plus zwischen zwölf und 16 Prozent.

Neben der Entgelterhöhung wurde ein neues Tarifraster entwickelt. »Wir konnten eine geschlechterunabhängige Gleichstellung beim Lohn erreichen«, erklärte der Gewerkschafter gegenüber dieser Zeitung. Zwischen Männern und Frauen hätten bei den Gehaltszahlungen, etwa bei Housekeepingleitungen, Lohnunterschiede von über 600 Euro im Monat vorgelegen. »Die Lohnungleichheit ist jetzt ausgeräumt«, so Münchow. Ungelernte Beschäftigte, im Gastgewerbe stark vertreten, waren zuvor in der Höhe ihrer Vergütung »zementiert«. Die Einigung ermögliche nun transparente Aufstiegschancen und Vergütung nach Qualifikation und jeweiligem Tätigkeitsbereich der Beschäftigten. Der Tarifvertrag läuft bis Ende September 2024.

Die Stimmung bei den Unternehmen der Branche ist gut. Der Hotel- und Gaststättenbereich habe bei der Konjunkturerwartung für 2022 von einem »niedrigen Niveau aus« den »größten Sprung nach vorne gemacht«, hatte der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) Anfang Mai in seiner »Konjunkturumfrage Frühsommer 2022« festgestellt. Demnach erwarten rund 56 Prozent der Betriebe in den kommenden zwölf Monaten bessere Geschäfte. Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung sehen die Befragten in gestiegenen Energiepreisen, daneben bleibe »der Mangel an Arbeitskräften« in der Branche »ein drängendes Problem«, so der BWIHK.

Der Tarifabschluss falle im Vergleich mit anderen Bundesländern »moderat« aus, hatte Dehoga am Dienstag mitgeteilt. Vieles sei durch Marktentwicklung und anstehende Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns »vorweggenommen worden«. Die vereinbarten Lohnerhöhungen stellten für die Betriebe dennoch eine »erhebliche Mehrbelastung« dar, so die Hotel- und Gaststättenlobby weiter. Der Abschluss gehe außerdem »an die Grenze der wirtschaftlichen Belastungsfähigkeit vieler Betriebe«.

»Ein übliches Argument«, erklärte Gewerkschafter Münchow am Mittwoch im jW-Gespräch. »Für die Kapitalseite kommen Lohnerhöhungen immer zur Unzeit.« Der Tarifabschluss im Gastgewerbe sei »längst überfällig« und außerdem »ein Beitrag, die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen zu erhöhen«. Zum Lamento über Fachkräftemangel und Abwanderung von Fachbeschäftigten, weiß der Gewerkschafter: »Man muss nicht lange klagen, man muss höhere Löhne zahlen.«