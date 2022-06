AfD-Abgeordneter zurück bei Polizei

Magdeburg. In Sachsen-Anhalt ist der AfD-Politiker und ehemalige Landtagsabgeordnete Mario Lehmann in den Polizeidienst zurückgekehrt. Lehmann werde als Beamter im Bekleidungsservicecenter der Polizei eingesetzt, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Mittwoch. Lehmann hatte mehrfach durch seine Äußerungen unter anderem im Landtag für Aufsehen gesorgt. 2017 hatte er Medienberichten zufolge Geflüchtete und Migranten sexistisch verunglimpft verunglimpft. Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Sebastian Striegel, warf am Mittwoch bei Twitter die Frage auf, warum das Innenministerium nicht zumindest den Versuch eines Disziplinarverfahrens unternommen habe. (dpa/jW)