Gegen Waffengewalt

Lucy Nicholson/REUTERS

In Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien sind am Dienstag (Ortszeit) Schülerinnen und Schüler gegen die grassierenden mit Schusswaffen verübten Gewalttaten auf die Straße gegangen. Hunderte Teilnehmer versammelten sich vor dem Rathaus der Westküstenmetropole. Die Diskussion um Waffengewalt hatte nach dem Massaker in einer Grundschule in Uvalde im Bundesstaat Texas erneut Fahrt aufgenommen. Ein 18jähriger erschoss am 24. Mai 19 Kinder und zwei Lehrerinnen. Am Dienstag wurden in der Kleinstadt die ersten zwei Opfer der Tat beigesetzt. (jW)