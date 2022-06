»Klare Ziele. Da müssen wir wieder hin«

Klaus Martin Höfer/IMAGO An Themen mangelt es nicht: Teilnehmende einer Antikriegsdemonstration der Partei Die Linke (Berlin, 13.3.2022)

Am Dienstag wurde der »Aufruf für eine populäre Linke« veröffentlicht. Darin warnen Politiker von Die Linke, auch Sie als einer der Erstunterzeichner, vor dem Bedeutungsverlust der Partei. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dieses Signal zu senden?

Angesichts verschiedener Debatten in der Linken war es an der Zeit, ein Zeichen für einen Aufbruch zu setzen. 2007 und 2008 hat es durch die Formulierung von klaren Zielen, einer Orientierung auf Sozialismus und Friedenspolitik, eine Aufbruchstimmung gegeben – nicht nur in der Partei, sondern bei allen Linken im Land. Da müssen wir wieder hin.

Auf welche Ziele orientiert sich Die Linke gegenwärtig, wenn nicht auf Sozialismus und Friedenspolitik?

Es gibt sehr vielstimmige Positionen, die von diesen Inhalten ablenken. Damit die Ausrichtung der Partei wieder erkennbar wird, müssen wir uns auf die programmatischen Grundsätze, die wir 2011 mit dem Erfurter Programm festgelegt haben, besinnen. Aktuell wird versucht, unter Verweis auf eine »neue Zeit« und den Ukraine-Krieg einen Kurswechsel zu vollziehen.

Geht es dabei hauptsächlich um eine Annäherung an einen Pro-NATO-Kurs?

Nein, nicht nur. Wir brauchen klare Positionen für alle gesellschaftlich relevanten Fragen. Wollen wir für kleine Veränderungen werben oder die Probleme grundsätzlich lösen? Janine (Parteivorsitzende Janine Wissler, jW) formuliert es so: Es geht um die gesamte Bäckerei und nicht um die einzelnen Brötchen, die in der Auslage liegen.

Von wem ging der Impuls für den Aufruf aus?

Viele von uns tauschen sich regelmäßig aus. Unter der Überschrift »Die Waffen nieder!« haben wir als Friedensbewegung gegen den sich ausbreitenden Zeitgeist, die Sanktionen gegen Russland und den Wirtschaftskrieg demonstriert. Es besteht ein Wunsch nach Entspannungspolitik und Kooperation – gegen den Mainstream, der Waffenlieferungen als Weg in die Freiheit verkündet. Aus diesem Umfeld heraus ist der Aufruf entstanden.

Ein Zurück in die Zeiten der Entspannungspolitik, dazu Umverteilung von oben nach unten: Stört es Sie, wenn man Ihren Aufruf als sozialdemokratisches Reformprogramm bezeichnet?

Das wäre mir zu kurz gesprungen. Viele Bestandteile sozialdemokratischer Politik müssen überwunden werden. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt – 1914 hat die SPD ihre Antikriegsposition über Bord geworfen und zum Griff nach Fahnen und Gewehren aufgerufen – und das gilt auch heute noch. Wir sollten uns nicht auf sozialdemokratische Positionen einlassen, sondern müssen die Gegensätze zu unserer Politik deutlich machen. Wir wollen keine Annäherung an die kapitalistische Herrschaftsform.

An diesem Freitag soll das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro beschlossen werden. Was bedeutet das für Ihre Partei?

Dieses Hundert-Milliarden-Programm ist der Versuch einer Kehrtwende deutscher Politik. Ziel sind Aufrüstung und Militarisierung. Das dürfen Linke – ob in der Partei oder außerhalb – nicht mitmachen. Wir müssen für internationale Kooperation streiten. Es ist bitter, dass wir die jüngsten Entwicklungen nicht verhindern konnten.

In großen Teilen von Politik und Medien macht sich eine regelrechte Kriegsbegeisterung breit. Hat angesichts der bedrohlichen Lage nicht oberste Priorität, eine starke Friedensbewegung auf die Straße zu bringen – ungeachtet des Schicksals einer Partei, die sich auf Positionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zubewegt?

Nicht nur in der Linkspartei zeigt sich die Verunsicherung darüber, welche Lehren aus dem Ukraine-Krieg gezogen werden müssen. Umso wichtiger ist es, mit all denen, die im weitesten Sinne zur Friedensbewegung gehören, die Debatte darüber zu führen, wie wir gegen den aktuellen Kurs vorgehen können. Wir werden viele Gespräche führen müssen, um wieder eine mobilisierende Kraft werden zu können.

Und dafür braucht es Die Linke?

Man braucht alle. Für die Partei geht es darum, zu den programmatischen Positionen zurückzukommen, die eigentlich die Basis ihrer Politik sein sollten. Ich halte es für leichter, die Linke zu reaktivieren als Grüne oder Sozialdemokraten.