Freisprüche für Faschisten

Jochen Tack/imago Nicht der letzte: Aufzug von Neonazis durch Dortmund (14.4.2018)

Das Urteil wurde mit Spannung erwartet: Nach fast acht Monaten Verhandlungsdauer ging am Montag der Prozess gegen zehn angeklagte Faschisten zu Ende. Diese mussten sich wegen vier Jahre zurückliegender Delikte verantworten. Ende September 2018 waren bei zwei aufeinanderfolgenden Neonaziaufmärschen antisemitische Parolen skandiert worden. Die drei Berufsrichterinnen und zwei Schöffen hatten zu entscheiden, ob der Ausspruch »Wer Deutschland liebt, ist Antisemit« strafbar ist oder nicht.

Fünf Angeklagte wurden freigesprochen. Trotz aller Videoaufnahmen und gutachterlicher Stellungnahmen konnte aus Sicht des Gerichts nicht nachgewiesen werden, dass die fünf die Parole mitskandiert hatten. Die übrigen Neonazis wurden gemäß Paragraph 130 Strafgesetzbuch wegen Volksverhetzung zu Geldstrafen verurteilt. Sie müssen zwischen 4.000 und 10.000 Euro zahlen. Das Landgericht ließ allerdings eine Revision zu. Die Urteile sind damit noch nicht rechtskräftig.

In seiner Begründung berücksichtigte das Gericht neben der antisemitischen Parole auch, dass die Gesamtsituation bedrohlich gewirkt habe. Die eingesetzten Fahnen und die Pyrotechnik bei Dunkelheit hätten die skandierte Parole untermauert. Es habe eine aggressive, bedrohliche Stimmung geherrscht, daher bedrohe die Parole alle Menschen jüdischen Glaubens.

Der im Prozess betriebene Aufwand war groß. Den zehn Angeklagten standen mehr als zehn Verteidigerinnen zur Seite. Die Verhandlung fand in einer Eventhalle statt. Die Aufmärsche waren gefilmt worden, die verschiedenen Videos dienten dem Gericht als Beweismittel. Die bedrohlichen Bilder und Parolen hatte damals Robert Rutkowski live via Twitter gezeigt, der seit Jahren Neonaziaufmärsche in Nordrhein-Westfalen dokumentiert. Sein Material zu den fraglichen Aufzügen Ende 2018 waren auch in die ARD-»Tagesschau« zu sehen. Medien in ganz Europa berichteten über die faschistischen Aufmärsche in Dortmund.

Zuerst waren die skandierten Parolen nicht als strafwürdig angesehen worden. Doch der mediale Druck bewirkte schließlich, dass Ermittlungen aufgenommen wurden. Im Laufe der insgesamt 15 Prozesstage wurden immer wieder auch Polizisten in den Zeugenstand gerufen, die teilweise als »szenekundige« Beamte im Einsatz waren und die Faschisten beobachten sollten. Erst durch diese Ermittlungen konnten einzelne Neonazis identifiziert und angeklagt werden.