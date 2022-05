Niederlande: Keine Rubelzahlung, kein Gas

Moskau. Der russische Gasprom-Konzern hat seine Gaslieferungen an den niederländischen Händler Gasterra wie angekündigt eingestellt. Das niederländische Unternehmen habe seine Zahlungen für April nicht in der geforderten Form in Rubel geleistet, teilte Gasprom am Dienstag zur Begründung mit. Gasterra handelt im Auftrag der niederländischen Regierung mit dem Rohstoff. Das Unternehmen hatte sich in Übereinstimmung mit EU-Sanktionen geweigert, Rechnungen in Rubel statt Euro oder Dollar zu begleichen. Nach eigenen Angaben wurden zwei Milliarden Kubikmeter Gas, die ursprünglich bis Oktober von Gasprom bezogen werden sollten, bei anderen Anbietern geordert. (Reuters/jW)