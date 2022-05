»Um Brot und Frieden«

Peter Steffen/dpa Nicht auf bestimmte Milieus verengen (Bundesparteitag von Die Linke in Hannover, 9.6.2017)

Die Partei Die Linke stecke in einer »existenziellen Krise«, heißt es in einem »Aufruf für eine populäre Linke«, der am Dienstag öffentlich vorgestellt wurde. Vor dem Erfurter Parteitag Ende Juni, bei dem die Führung neu gewählt wird, warnen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner: »So wie bisher darf es nicht weitergehen, sonst verschwindet unsere Partei in der Bedeutungslosigkeit«. In dem Aufruf wird zur Veränderung ohne Aufgabe programmatischer Grundsätze aufgefordert.

Die Linke dürfe sich nicht auf bestimmte Milieus verengen, es gehe vielmehr um die »gemeinsamen Klasseninteressen« der Mehrheit der Bevölkerung, der Arbeitenden, Familien, Rentner und sozialen Benachteiligten. »Unser Ziel ist ein neuer, demokratischer und ökologischer Sozialismus«, heißt es in dem Aufruf, der zwar eine grundsätzliche Opposition zu Marktradikalismus und kapitalistischer Herrschaft behauptet, doch nicht über ein klassisch sozialdemokratisches Reformprogramm hinausgeht. Benannt werden die Zurückdrängung der Ungleichheit von Einkommen, Vermögen und Macht, eine wirksame und gerechte Umwelt- und Klimapolitik unter Beachtung der Perspektive der Beschäftigten, Frieden, Abrüstung und Entspannung sowie die Stärkung der Demokratie und der Schutz der persönlichen Freiheit gegen die ökonomische und politische Macht des Kapitals.

Unter den 85 Erstunterzeichnerinnen und -unterzeichnern finden sich zehn Bundestagsabgeordnete, darunter mit Sahra Wagenknecht die außerhalb der Partei wohl populärste, aber innerparteilich am meisten polarisierende Linke-Politikerin, sowie die Kofraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali, Sevim Dagdelen und Andrej Hunko. Ralf Krämer und weitere Unterzeichner gehören dem Bundessprecherrat der sich als gewerkschaftsnah verstehenden Parteiströmung Sozialistische Linke (SL) an. Mit Willi van Ooyen und dem Völkerrechter Norman Paech sind bekannte Köpfe der Friedensbewegung dabei und mit Friederike Benda und Ali Al-Dailami zwei stellvertretende Parteivorsitzende.

Am Montag hatte Wagenknecht in einem Gastbeitrag für die Welt konstatiert, dass die Mehrheit der Wähler in Deutschland zwar wirtschafts- und sozialpolitisch tendenziell eher links stehe, doch »kulturell eher wertkonservativ« eingestellt sei. Als Kontrast zu dieser von ihr als »linkskonservativ« bezeichneten Positionierung beklagte Wagenknecht eine fortschreitende Homogenisierung der Parteien einschließlich der Linkspartei in Richtung eines »grünliberalen Programms, das kalte Marktgläubigkeit mit Mittelstands- und Industriefeindlichkeit, scheinheiliger Hypermoral und neuerdings auch mit einem ungehemmten Bellizismus vereint«. Die Folge sei eine »große Leerstelle im politischen System«.

Anders als in dem auf eine bürgerliche Welt-Leserschaft zielenden Beitrag finden sich im »Aufruf für eine populäre Linke« keine Avancen an ein »linkskonservatives« Projekt. Auch fehlen Angriffe auf eine »Lifestyle-Linke«, die sich in Identitätspolitik verzettelt und darüber die soziale Frage vergessen habe. »Überzogene und unrealistische Forderungen schaden ebenso wie ein opportunistisches Streben nach Mitregieren um den Preis der Aufgabe linker Ziele«, heißt es lediglich ohne Konkretisierung. Der von Teilen der Partei geforderten Festlegung auf die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen wird allerdings eine Absage erteilt.

»Im Kern geht es für die Linke um Brot und Frieden, also um soziale Gerechtigkeit und die Ablehnung von Aufrüstung und Krieg. Alles andere ist Kür«, sagte der Bundestagsbgeordnete Christian Leye als einer der Erstunterzeichner am Dienstag gegenüber dpa. Er forderte ein »Zurück zu unseren Kernkompetenzen«. Leye betonte, der Aufruf sei keine »Kampfansage«. Im Text wird eine konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der Partei beschworen. Verschiedene Auffassungen müssten darin ihren Platz haben und politische Differenzen respektvoll, ohne Diffamierungen ausgetragen werden.

Der Appell erscheint vor allem als Antwort der noch um klassisch sozialdemokratische Positionen und ein Festhalten an der antimilitaristischen Programmatik bemühten Kräfte um Wagenknecht und die SL auf die bereits im März erfolgte Formierung der Parteirechten in einer »Initiative Solidarische Linke«, die ideologisch beim Liberalismus angekommen ist.

