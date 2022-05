Heil: Arbeitsmarktzugang für Migranten erleichtern

Berlin. Geflüchtete aus der Ukraine erhalten ab diesem Mittwoch Anspruch auf Grundsicherung und erhalten nicht länger Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz. Wie Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegenüber der Funke-Mediengruppe (Dienstag) sagte, arbeite er derzeit mit Innenminsterin Nancy Faeser (SPD) auch an einer Weiterentwicklung des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes, um Migranten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Im Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine habe sich durch die Gewährung von Grundsicherungszahlungen gezeigt, dass »eine Integration dieser Menschen in den Arbeitsmarkt gelingen« könne, so Heil. (dpa/jW)