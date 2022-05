Gezi unvergessen

Umit Bektas/REUTERS

Die Arbeiterpartei der Türkei (TIP) hat am Dienstag in Istanbul an den Beginn der Gezi-Park-Proteste 2013 erinnert. Anlässlich des neunten Jahrestags der ersten Massendemonstrationen gegen die islamistische AKP-Regierung hängten mehrere TIP-Abgeordnete auf der »Brücke der Märtyrer des 15. Juli« ein Banner mit der Aufschrift »Überall ist Taksim, überall ist Widerstand« auf. Wie die Zeitung Birgün berichtete, ging kurz darauf die Polizei gegen die Abgeordneten vor, schnitt das Plakat ab und ließ es in den Bosporus fallen. (jW)