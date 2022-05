Klassenstaat BRD: Mehr Einkommensmillionäre

Wiesbaden. Es gibt mehr Einkommensmillionäre in der Bundesrepublik. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, hatten auf Basis neuester verfügbarer Daten im Jahr 2018 knapp 26.300 aller in der Bundesrepublik erfassten Lohn- und Einkommenssteuerpflichtigen Einkünfte von mindestens einer Million Euro. Das waren demnach gut 1.500 mehr als noch ein Jahr zuvor. Für die Mehrheit war laut Behörde die Haupteinnahmequelle ein Gewerbebetrieb.

In Hamburg lebten im besagten Jahr wie in den Vorjahren bezogen auf die Gesamtzahl der Steuerpflichtigen die relativ meisten Einkommensmillionäre. Zwölf von 10.000 unbeschränkt Einkommenssteuerpflichtigen hatten den Angaben zufolge Jahreseinkünfte jenseits der Millionengrenze. Sachsen-Anhalt und Thüringen wiesen mit zwei von 10.000 Steuerpflichtigen die geringste Millionärsdichte auf. (dpa/jW)