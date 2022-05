Taktische Glanzleistung

Jennifer Lorenzini/REUTERS Jai Hindley lässt sich und seinen Giro-Sieg feiern (Verona, 29.5.2022)

Der am Sonntag zu Ende gegangene 105. Giro d’Italia ist mit einer beeindruckenden Demonstration optimaler Mannschaftsdienlichkeit entschieden worden. Das begann am vergangenen Dienstag mit dem hammerharten Tagesabschnitt nach Aprica, unter anderem über den historisch bedeutsamen Mortirolopass. Hier hielten sich in der Endphase des Zweiten Weltkrieges Partisanen versteckt, um aus dem Hinterhalt des Berges immer wieder erfolgreich die Materialtransporte der deutschen Besatzer anzugreifen. Ihrer wird zu jeder Befahrung des Gipfels gedacht. Sportlich schob sich das Gesamtklassement noch enger zusammen. Nach einer Bonifikation im Zielsprint verkürzte der Australier Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) seinen Rückstand auf den Träger des Rosa Trikots, Richard Carapaz (Ineos), auf mickrige drei Sekunden. Gemeinsam mit dem Basken Mikel Landa (Bahrain-Victorious) erreichten sie das Ziel. Damit zeigte dieses Trio deutlich, dass der Gesamtsieg unter ihnen ausgemacht wird. Lediglich der Portugiese João Almeida (UAE-Emirates) wäre noch in der Lage gewesen, ihnen gefährlich zu werden, hätte ihn nicht einen Tag später das Coronavirus aus dem Rennen genommen. Dies war übrigens das einzige Ereignis, das noch an die Pandemie und den Bubbleradsport der vergangenen zwei Jahre erinnerte.

Auf den folgenden Etappen hielten sich die Favoriten zurück und wurden von ihren Mannschaften optimal unterstützt. Alles steuerte auf die Auseinandersetzung am vorletzten Tag des Giro zu. Die Ruhe vor dem Sturm nutzten die Anwärter auf die Wertungstrikots für sich. Der Franzose Arnaud Démare (Groupama-FDJ) gewann nach drei Etappensiegen zum zweiten Mal in seiner Karriere völlig verdient das Maglia Ciclamino, das violette Trikot des besten Sprinters. Das azurblaue Bergtrikot sicherte sich der bisher eher unbekannte Koen Bouwman (Jumbo-Visma). Der Niederländer profitierte vom scheinbaren Stillhalten der Favoriten und konnte in Ausreißergruppen die nötigen Punkte für das Maglia Azzurra einfahren. Am vergangenen Sonnabend stieg dann also die entscheidende 20. Etappe in den Dolomiten. Sie führte das Peloton über das »Dach des Giro«, den auf 2.239 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Passo Pordoi. Hier wurde die Cima Coppi ausgefahren, der traditionelle Sonderpreis für den Fahrer, der den höchsten Gipfel im jährlichen Lauf der Italien-Rundfahrt als erster bewältigt. Diese Ehre erkämpfte sich der Italiener Alessandro Covi (UAE-Emirates), nachdem er sich im Anstieg von einer großen Ausreißergruppe hatte absetzen können. Zu dieser Gruppe gehörte auch Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), was im Finale noch große Bedeutung haben sollte.

Alles schaute auf das Verhalten der großen drei hinauf zur Bergankunft auf dem 2.057 Meter hoch gelegenen Fedaia-Pass. Bis knapp sechs Kilometer vor dem Ziel fuhren Carapaz, Hindley und Landa gemeinsam. Währenddessen hatte sich Kämna aus der erwähnten Gruppe zurückfallen lassen und schien auf seinen Kapitän Jai Hindley zu warten. Als noch fünf Kilometer zu fahren waren, musste Landa abreißen lassen. Hindley erkannte, dass Richard Carapaz auch nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte war und griff an. Da inzwischen Lennard Kämna von vorne zurückkam, konnte er seinen Teamkollegen Hindley geradezu vorbildlich den Berg hinauf ziehen. Nach dieser taktischen Glanzleistung sicherte sich der 26jährige im Ziel einen Vorsprung von 1:25 Minuten vor dem abschließenden Zeitfahren. Erwartungsgemäß verlor Hindley hier lediglich sieben Sekunden und wurde unter dem Jubel der Fans in der Arena von Verona als erster Australier zum Girosieger gekürt.