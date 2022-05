Zahlungen von Euro-Bonds in Rubel

Moskau. In Russland sollen Zahlungen an die russischen Inhaber von Euro-Bonds über einen Mechanismus abgewickelt werden, der dem russischen Gaszahlungssystem in Rubel ähnelt, sagte der russische Finanzminister Anton Siluanow gegenüber der Zeitung Wedomosti (Montag). Um eine Zahlung auf die Staatsschuld in der ursprünglichen Währung zu erhalten, müssten Investoren demnach ein Währungs- und Rubel-Konto bei einer russischen Bank eröffnen und Anweisungen zum Verkauf der Währung erteilen. Damit solle es möglich werden, Zahlungen unter Umgehung der gesamten westlichen Abwicklungsinfrastruktur zu tätigen, so Siluanow. (jW)