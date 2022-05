Kolumbiens Bolsonaro

Stringer/REUTERS Auch bei Hunden beliebt: Rodolfo Hernández hat es in die Stichwahl geschafft

Das Ergebnis der ersten Runde der Präsidentenwahl vom Sonntag in Kolumbien zeigt: Der Großteil der Wählerinnen und Wähler fühlt sich von den traditionellen Parteien nicht vertreten. Mit Gustavo Petro und Rodolfo Hernández haben es zwei Kandidaten in die Stichwahl geschafft, die als »Antiestablishment« gelten: Der Linkssozialdemokrat Petro steht für sozialpolitischen Wandel, Hernández hat mit einer ausgeklügelten Inszenierung als Außenseiter und Kämpfer gegen die Korruption überraschenderweise den zweiten Platz geholt.

Trotzdem ist die Behauptung, bei der Stichwahl stünden sich am 19. Juni zwei »Populisten« gegenüber, Schwachsinn. Petros deutlicher Wahlsieg ist Folge der sozialen Revolte des vergangenen Jahres. Hunderttausende, vor allem junge Menschen gingen damals über Monate hinweg auf die Straße, um gegen die soziale Ungerechtigkeit und die staatliche Gewalt zu demonstrieren. Petro und insbesondere auch seine Vizekandidatin Francia Márquez – eine afrokolumbianische Aktivistin aus ärmlichen Verhältnissen vom Land – repräsentieren für viele den ersehnten Wandel. In der Konsequenz holten sie ein für die kolumbianische Linke historisch gutes Ergebnis. Bereits bei der Parlamentswahl im März gewann ihr Bündnis »Historischer Pakt« die meisten Stimmen – trotz der von der Rechten gefahrenen Kampagne, die vor allem aus Angstmacherei vor dem angeblichen »Castrochavisten« Petro bestand.

Vor diesem Hintergrund ist der kometenhafte Aufstieg von Hernández zu sehen, den vor wenigen Wochen noch niemand auf dem Schirm hatte. Angesichts der Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist ein Sieg des Bauunternehmers gegen Petro deutlich wahrscheinlicher als der eines Vertreters der traditionellen Rechtsparteien. Allen Widersprüchen zum Trotz hat es Hernández geschafft, sich als Außenseiter zu inszenieren – beispielsweise als »Antikorruptionskämpfer«, obwohl er selbst wegen Korruption angeklagt ist, oder als »Mann des Volkes«, obwohl der Multimillionär wiederholt seine Verachtung für Arme ausgedrückt hat. Auch sexistische und rassistische Äußerungen bis hin zur Aussage, er verehre Adolf Hitler, taten dem Erfolg des »kolumbianischen Bolsonaro« keinen Abbruch.

Die Rechte vereinte sich noch am Wahlabend hinter Hernández, dem die Unterstützung der traditionellen Parteien nicht schaden dürfte. Für die Linke macht es die Konstellation in der Stichwahl dafür um so schwerer. Die einzige Hoffnung besteht nun darin, dass Petro innerhalb der kommenden drei Wochen relevante Teile der 45 Prozent, die am Sonntag nicht gewählt haben, mobilisieren kann. Sollte das nicht gelingen, hätte das dramatische Folgen für die Mehrheit der Bevölkerung, die bereits jetzt unter der brutalen Verschärfung der Gewalt, rasant zunehmender Armut infolge von Coronapandemie und Inflation sowie der brutalen Ausbeutung der Rohstoffe leidet.