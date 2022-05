Keine Demokratie in Sicht

Themba Hadebe/AP/dpa Der König von Eswatini, Mswati III., bei einem Fest im Jahr 2013

Militär und Polizei im Königreich Eswatini (ehemals Swasiland) gehen weiter mit Brutalität gegen Demonstrationen für eine Demokratisierung des Landes im südlichen Afrika vor. Die Einsatzkräfte in Diensten des absolut herrschenden Königs Mswati III. machen dabei nicht einmal vor Gedenkveranstaltungen für zuvor getötete Demonstrierende halt. Mitte Mai attackierten sie einen von der Studierendenvereinigung Swaziland National Union of Students (SNUS) organisierten Demonstrationszug in der Wirtschaftsmetropole Manzini mit Reizgas und Hartgummigeschossen. Die etwa 2.000 Demonstrierenden hatten an die Ermordung des Studierendenaktivisten Thabani Nkomonye vor einem Jahr erinnert. Vier Tage nach dem Protest misshandelten Kräfte von Polizei und Militär zudem den SNUS-Präsidenten Colani Maseko, der anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Übergriffe erinnern an die Ereignisse des vergangenen Jahres. Der Student Nkomonye befand sich damals in Polizeigewahrsam, ehe seine Leiche auf einem Feld aufgefunden wurde. Anfang Mai dieses Jahres sprach eine Untersuchungskommission die Einsatzkräfte dennoch von jeglichem Fehlverhalten frei. Obwohl der Körper des Getöteten deutlich sichtbar verstümmelt gewesen sein soll, behauptet die Behörde, Nkomonye sei bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Der Tod des Studenten hatte bereits im vergangenen Jahr zu Protesten geführt. Drei Parlamentarier forderten damals über das Petitionssystem, einen der wenigen Prozesse zumindest beschränkter demokratischer Teilhabe in Eswatini, eine Wahl des noch immer vom König bestimmten Premierministers. Die von Mswati III. kontrollierte Regierung untersagte daraufhin – mit Verweis auf die Coronapandemie – die Eingabe von Petitionen. Darauffolgende Massenproteste, in deren Umfeld es auch zu Attacken auf Regierungseinrichtungen und mit dem Königshaus in Verbindung gebrachte Unternehmen kam, schlugen Polizei und Militär gewaltsam nieder. Die Einsatzkräfte setzten dabei scharfe Munition gegen Protestierende ein, mindestens 75 Menschen wurden getötet, mehrere Hundert zum Teil schwer verletzt. Oppositionelle Parlamentarier wurden verhaftet oder ins Exil gedrängt, studentische Aktivisten gezielt von Schergen des Königshauses verfolgt und teils auf offener Straße misshandelt. Immer wieder kam es seitdem zu Brandanschlägen auf Häuser von Oppositionellen, hinter denen die Geheimpolizei vermutet wird.

Nach dem Massaker im vergangenen Jahr entsandte die regionale Staatengemeinschaft Southern African Development Community (SADC) eine Vermittlermission nach Eswatini, die sich zunächst aber nur mit vom Königshaus ausgewählten angeblichen Repräsentanten der Protestierenden traf. Ernsthafte Schritte zur Demokratisierung hat es bis heute nicht gegeben, der König bestimmte auch den neuen Premierminister. Parteien sind in dem bergigen Kleinstaat zwischen Südafrika und Mosambik bis heute verboten, Gewerkschaften ebenso. Die Presse unterliegt einer rigiden Zensur, die Staatsmacht streut zudem immer wieder Falschmeldungen, um die Opposition zu diskreditieren. Die politische Macht ist ohnehin fest in Händen des Königs: Mswati III. bestimmt neben der Regierung auch 20 von 30 Angehörigen des Oberhauses im Zweikammerparlament sowie zehn von 65 Parlamentariern des Unterhauses. Die restlichen 55 Abgeordneten werden größtenteils von lokalen traditionellen Autoritäten vorgeschlagen. Die im Untergrund und aus dem südafrikanischen Exil agierende Communist Party of Swaziland forderte nun zum Boykott dieses Wahlsystems auf, »um das Land für die Mswati-Autokratie unregierbar zu machen und das Land zu einer vollständigen Demokratie zu führen«.

Internationalen Druck braucht Mswati III., der mit seinen 15 Ehefrauen in Saus und Braus in unzähligen über das Königreich verteilten Palästen residiert, während 60 Prozent der zwei Millionen Einwohner unter der absoluten Armutsgrenze leben, dennoch kaum zu befürchten. Die SADC lässt den Monarchen ebenso gewähren wie die westliche »Wertegemeinschaft«. Finanziert wird der Hof Mswatis III. derweil partiell von Taiwan. Eswatini, nach wie vor Mitglied des britischen Commonwealth, ist der einzige Staat in Afrika und eines von nur 13 Ländern weltweit, der die von China abtrünnige Republik offiziell anerkennt.